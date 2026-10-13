Укреплять единство и согласие

Новый центр получил название «Крынiца», что в переводе на русский язык означает «источник» или «родник». Его основатели верят, что открытие объединения, словно ключ, бьющий из-под земли, станет началом большого и светлого пути, который, к слову, уже имеет намеченные пункты и ориентиры.

– Главными задачами для нас являются сохранение культурного наследия, традиций и языка этноса, а также укреп­ление единства и общественного согласия. Наше объединение планирует проводить тематические и творчес­кие встречи, мастер-классы, концерты и другие культурные мероприятия, которые будут направлены на решение поставленных целей. Несмотря на то что организация еще молодая, мы уже активно подключаемся к общественной жизни области. Искренне надеемся, что «Крыніца» станет местом добрых начинаний и интересных проектов, – говорит руководитель белорусского ЭКО Наталья Боцман.

Центральной частью презентации стала постановка, объединившая познавательные видеоролики, традиции, музыку и культуру. Гости ознакомились с белорусскими костюмами, искусной вышивкой, народным творчеством, литературой и блюдами национальной кухни. Особую атмосферу праздника создали песни на казахском и белорусском языках.

В адрес нового объединения прозвучали многочисленные поздравления и добрые пожелания от заместителя руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Сауле Курманкуловой, заместителя председателя Ассоциации белорусских объединений РК по южному региону Ирины Костиной, руководителей этнокультурного общественного объединения карачаевцев и балкарцев Жамбылской области Лели Узденовой и областного русского этнокультурного объединения «Радонеж» Владимира Сорокина.

– Создать пространство, где объединяются люди вокруг общих традиций и обрядов, истории и культуры, – большой вклад в развитие общества. Это первый, но важный шаг, который позволяет знакомиться с культурой этноса, устанавливать новые прочные связи, стать ближе друг к другу, – поделилась гостья мероприятия Анастасия Шестакова.