Укреплять культурные связи

В Алматы завершился II региональный семинар ИСЕСКО «От включения в список к устойчивому управлению» (From Inscription to Sustainable Governance), посвященный вопросам сохранения культурного наследия исламского мира. Семинар объединил представителей госорганов и экспертов в сфере охраны культурного наследия из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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В течение трех дней участники обсуж­дали вопросы сохранения материального и нематериального культурного наследия, подготовки номинационной документации для включения объектов в список Наследия исламского мира, а также учета и управления. Особое внимание уделили международному опыту и практическим механизмам охраны культурного наследия.

Выступая на церемонии закрытия, вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков подчеркнул важность регионального сотрудничества:

– Наши страны объединяют глубокие исторические и культурные связи, поэтому важно совместно изучать, сохранять и популяризировать наше наследие. Особое значение имеет прис­воение Туркестану статуса культурной столицы исламского мира в 2027 году. Это откроет новые возможности для укрепления сотрудничества с ИСЕСКО и продвижения историко-культурного наследия Казахстана.

Генеральный директор ИСЕСКО док­тор Салим М. Аль Малик поблагодарил Казахстан за организацию семинара и подтвердил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.

– Укрепление профессионального потенциала в области сохранения и восстановления культурного и цивилизационного наследия имеет большое значение для социально-экономического развития государств, – подчеркнул он.

Особое место в программе семинара заняло практическое обучение. По словам члена Национального комитета по охране нематериального культурного наследия Жанерке Шайгозовой, при подготовке номинаций важно учитывать особенности каждого вида наследия:

– Подходы к материальному и нематериальному наследию различаются. В ходе семинара мы разбирали, как сос­тавлять номинации, управленческие и маркетинговые планы, как организовать сохранение объектов культурного нас­ледия в соответствии с международными требованиями и конвенциями ЮНЕСКО.

Подготовка специалистов в этой сфере – непростой и длительный процесс. Поэтому такие встречи и обмен опытом важны не только для повышения квалификации экспертов, но и для формирования профессиональных команд, которые смогут работать с культурным наследием на местах.

Для Казахстана участие в этой программе имеет особое значение. Сегодня в Репрезентативный список нематериального культурного наследия исламского мира включены тоғызқұмалақ, ортеке, ою өрнек, қармақшы жыраулары. На следующий год наша страна планирует представить еще десять элементов нематериального культурного наследия для включения в этот список. Их рассмотрение предполагается провести в начале февраля в Туркестане. Сегодня крайне важно не просто рассказать миру о богатстве национальной культуры, но и соз­дать условия, чтобы традиции, знания и историческая память продолжали жить и передавались следующим поколениям.

Напомним, первый региональный семинар состоялся в Баку в 2025-м. В следующем году семинар планируют провести в Узбекистане.