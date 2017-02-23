​Укреплять мосты дружбы

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Гульфия Кинзябаева

– Расскажите, пожалуйста, немного о том, как началось сотрудничество Федеративной Республики Германия и Казахстана. Считаете ли Вы, что Казахстан за этот период достиг немалых успехов?

– Германия была одной из первых стран, признавших независимость Казахстана уже 31 декабря 1991 года, то есть спустя две недели после объявления независимости. А в феврале 1992 года Германия и Казахстан установили дипломатические отношения. Спустя полгода, в сентябре 1992-го, Президент Нурсултан Назарбаев посетил с визитом Германию и подписал совместно с нашим прежним Федеративным канцлером Гельмутом Колем Совместную декларацию об основах наших отношений. Таким образом, был заложен фундамент для успешного сотрудничества в последние 25 лет.

В начале наших отношений выдающуюся роль играл тот факт, что миллион казахстанских граж­дан представляли этнические немцы. Сегодня они составляют один процент населения и выполняют важную функцию мос­та, так как благодаря им между нашими странами существуют многочис­ленные личные связи. В экономическом плане Казах­стан стал самым важным торговым парт­нером Германии в Цент­ральной Азии и интересной для нас бизнес-площадкой. О том, что наши двусторонние связи в последние 25 лет успешно развивались, свидетельст­вуют многочисленные визиты высокопоставленных политиков в Казахстан и Германию.

Развитие Казахстана с момента обретения независимости – история успеха, которым вы можете гордиться. Об этом также свидетельствует сравнение экономических показателей 1992 года и сегодняшнего дня. Проведение таких крупных проектов, как EXPO 2017 или успешно прошедшая недавно в Алматы Универсиа­да, еще несколько лет назад невозможно было себе представить. Ваша страна стала также якорем стабильности в регионе. Избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН подтвердило еще раз, что ваше государство пользуется в мире большим авторитетом.

– Как Вы планируете отметить 25-летие дипломатических отношений?

– На юбилейный 2017 год посольство Германии, а также наши германские партнерские организации, представленные в Казах­стане, запланировали проведение большого ряда мероприятий. Начало было положено праздничным концертом, состоявшимся 11 февраля. В следующие недели вокальным циклом Шуберта «Зимний путь» будет открыт ряд концертов в Павлодаре, за которым последуют такие же в Караганде и Костанае. К тому же мы планируем организовать германско-казах­станскую конференцию по вопросам образования, которую проведем совместно с общественной организацией немцев Казахстана «Видергебурт» 16 марта в Астане. Наконец мы рады большому количеству мероприятий, которые состоятся непосредственно до и после 12 июля, Национального дня Германии на ­ЭКСПО, и Дня германской экономики осенью в Алматы.

– В должности главы миссии Германии в Казахстане Вы работаете с июля 2016 года. Нравится ли Вам столица Казахстана, наша страна? В каких городах Вы уже побывали?

– У меня положительные впечатления от своего места службы. В особенности меня впечатлила современная столица – Астана, которая может многое предложить как в культурном, так и в архитектурном плане. Сейчас, зимой, я наслаждаюсь возможностью заниматься зимними видами спорта. Здесь, в Астане, в Парке Первого Президента и на реке Есиль – лыжным кроссом, а в Алматы на Медеу с превосходными трассами скоростного спуска – горнолыжным спортом. Также за пределами Астаны я уже успел кое-что увидеть, например, во время визита в Костанай и Караганду в связи с нашим пред­рождественским концертом, а также на выходных, проведенных в Боровом. Я уже несколько раз посещал Алматы, где встречался с представителями «Видергебурта», казахстанских предприятий и ректорами местных университетов, включая президента Казах­станско-Немецкого университета.

– Следующий вопрос касается Вашей оценки уровня политических, экономических и культурных отношений Германии и Казахстана…

– Наши двусторонние отношения развивались в последние 25 лет очень успешно. На всех уровнях происходит оживленный и доверительный обмен. Президент Нурсултан Назарбаев за это время посетил Германию уже семь раз с официальным визитом, федеральные президенты Херцог и Кёлер также находились с визитами в Казахстане. Федеральный канцлер Меркель посетила Астану с визитами в 2010 году даже два раза.

Также и в сфере экономики существует тесное сотрудничество, которому проведение ЭКСПО-2017 на особенно интерес­ную для Германии тему «Энергия будущего», как мы надеемся, даст новый импульс. К тому же мы хотели бы совместно с казах­станскими партнерами работать над дальнейшим углублением экономических отношений и сопровождать Казахстан на его пути осуществления программы реформ «100 конкретных шагов» и диверсификации экономики. В качестве примеров приведу программы «Общества по международному сотрудничеству» (GIZ) по развитию системы дуального профессионального обучения в Казахстане по образцу Германии и по подготовке менеджеров.

В культурном плане у нас, благодаря нашей общей истории, есть тесная связь. Многочисленные германские организации: культурные посредники, такие как Гете-Институт, а также Ассоциа­ция немцев Казахстана, ведут активную работу по двустороннему культурному обмену. Я очень рад тому, что в Казахстане, как и прежде, многие говорят на немецком языке. Германия оказывает поддержку большому числу казахстанских школ в проведении занятий по немецкому языку, и мы надеемся, что это будет также возможным и в новых условиях трехъязычия. И все это с учетом того, что число казах­станцев, интересующихся обу­чением в Германии, в последние годы значительно увеличилось.

– Социальный уровень развития Казахстана, инвестицион­ный климат – об этом тоже интересно узнать из Ваших уст.

– Относительно уровня социального развития я пока не могу еще себе позволить давать какие-либо оценки, так как до сегодняшнего дня имел возможность познакомиться только с жизнью в больших городах. Относительно инвестиционного климата хочу выразить Правительству свое уважение за энергичные меры по созданию благоприятных условий для инвестиций. Также большой вклад вносят старания по приближению к стандартам ОЭСР. Мы поддерживаем эти процессы с германской стороны, например, через различные консалтинговые проекты GIZ и IRZ по текущей судебной реформе. Поскольку при взвешивании рис­ков инвестицион­ного проекта оценка судебной системы и связанный с этим вопрос гарантии соблюдения законности играют важную роль.

Казахстан стал интересной бизнес-площадкой для германской экономики: 150 немецких фирм имеют здесь свои представительства, совместные предприятия с казахстанскими фирмами. Но четко скажу, что относительно германских инвестиций в Казахстане имеется еще большой потенциал для роста.

– В нынешнем году состоится грандиозное международное событие – ЭКСПО-2017. Расскажите немного о павильоне Германии. Что продемонстрирует одна из развитых стран Европы?

– Германский павильон с площадью 1 700 квадратных метров будет одним из самых больших на выставке. В центре внимания будет находиться политика перехода на альтернативные источники энергии Made in Germany. Должны быть представлены инновационные решения по вопросам энергетики будущего, в сферах применения энергии солнца, ветра, геотермии, биомассы и энергии воды. Посетителей в особеннос­ти порадует интерактивный энергетический спектакль, где они смогут принять участие в лазерном шоу. Следующим «магнитом», но уже гастрономическим, станет немецкий ресторан с типичными для Германии напитками и блюдами.

– У нас в Германии живет много друзей. Когда я была в командировке в Берлине, они приезжали, чтоб увидеться. Мы поддерживаем связь, и даже только поэтому желаю процветания обеим нашим странам!

– Очень рад слышать это. Я тоже желаю отношениям между нашими странами большого успеха и надеюсь, что мы будем еще более тесно сотрудничать в будущем! Большое спасибо за Ваши пожелания! 

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