​Укреплять роль ОДКБ

Адия Кенжегулова

26 марта состоялось заседание Совета Парламент­ской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), повестка дня которого была посвящена 25-летию подписания Договора о коллективной безо­пасности, 15-летию образования ОДКБ и 10-летию ПА ОДКБ.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ОДКБ как авторитетную международную структуру, ставшую важным фактором военно-политической стабильности в Евразии.

– Укрепление потенциала ОДКБ и партнерства в рамках нашей организации в полной мере соответствует интересам Республики Казахстан и поэтому постоянно находится в центре внимания Президента Нурсултана Назарбаева, который внес ряд конкретных предложений, направленных на активизацию ее деятельности, – отметил спикер.

Касым-Жомарт Токаев считает, что ОДКБ должна укреплять свою роль в качестве одного из ключевых звеньев глобальной и региональной безопасности.

– Без активного сот­рудничества и взаимодействия невозможны консолидированное противодействие международному терроризму, содействие стабилизации Афганистана, урегулирование затяжных конфликтов и в целом широкий диалог по проблемам безопаснос­ти, разоружения и мер доверия, – убежден глава казахстанской делегации.

Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку деятельности ПА ОДКБ, направленной на правовое обеспечение системы коллективной безопасности, сближение и гармонизацию законодательства наших государств. Он подчеркнул, что Парламент Казахстана своевременно ратифицировал все основные соглашения, подписанные в рамках ОДКБ. Спикер Сената заверил своих коллег, что казахстанская делегация продолжит работу, направленную на укрепление потенциала парламентской дипломатии.

В ходе заседания Совета ПА ОДКБ обсуждены итоги и перспективы деятельности организации, в том числе по правовому обеспечению системы коллективной безопасности. Были рассмотрены вопросы дальнейшей координации деятельности делегаций государств – членов ОДКБ в международных парламент­ских структурах.

Казахстанская делегация примет участие в работе структур Межпар­ламентской ассамблеи СНГ и Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом.

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