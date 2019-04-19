​Укреплять сотрудничество

Собеседники обсудили ак­туальные вопросы казахстанско-британского сотрудни­чества, уделив особое внимание укреп­лению межпарламентских отношений.

Отметив, что Великобритания – стратегичес­кий партнер нашей страны в Европе, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что импульс развитию двустороннего сотрудничества придали эффективные контакты Первого Президента Казахстана Нурсултана­ ­Назарбаева с руководством Великобритании. Председатель Мажилиса также акцентировал внимание, что внешнеполитичес­кий курс Казахстана остается неизменным, и все государственные программы, инициированные Елбасы, будут реализованы.

В свою очередь Алан Данкан назвал Казах­стан ключевой страной для региона Центральной Азии и подчеркнул, что Великобритания поддерживает плавность политических процессов, которые происходят сейчас в нашей стране. По словам британского политика, стабильность и преемственность – это важные составляющие имиджа Казах­стана на международной арене.

Говоря о казахстанско-британском межпарламентском сотрудничестве, собеседники выразили заинтересованность в его укреплении на системной основе.

По словам председателя Мажилиса, развитию межпарламентских отношений будет способствовать участие британских парламентариев в Четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия. Диалог. Доверие. Парт­нерство», которое состоится в Нур-Султане 23–24 сентября текущего года.

Поблагодарив за приглашение на форум, Алан Данкан подчерк­нул, что тема конференции символизирует собой тот характер отношений, который демонстрируют сегодня Казахстан и Великобритания.