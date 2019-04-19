​Укреплять сотрудничество

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-британского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению межпарламентских отношений.
Отметив, что Великобритания – стратегический партнер нашей страны в Европе, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что импульс развитию двустороннего сотрудничества придали эффективные контакты Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с руководством Великобритании. Председатель Мажилиса также акцентировал внимание, что внешнеполитический курс Казахстана остается неизменным, и все государственные программы, инициированные Елбасы, будут реализованы.
В свою очередь Алан Данкан назвал Казахстан ключевой страной для региона Центральной Азии и подчеркнул, что Великобритания поддерживает плавность политических процессов, которые происходят сейчас в нашей стране. По словам британского политика, стабильность и преемственность – это важные составляющие имиджа Казахстана на международной арене.
Говоря о казахстанско-британском межпарламентском сотрудничестве, собеседники выразили заинтересованность в его укреплении на системной основе.
По словам председателя Мажилиса, развитию межпарламентских отношений будет способствовать участие британских парламентариев в Четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия. Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в Нур-Султане 23–24 сентября текущего года.
Поблагодарив за приглашение на форум, Алан Данкан подчеркнул, что тема конференции символизирует собой тот характер отношений, который демонстрируют сегодня Казахстан и Великобритания.