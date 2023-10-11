Укреплять сотрудничество

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Любовь Доброта

Дни азербайджанского города Шуша
прошли в Туркестане.

Возможность ближе познакомиться с культурой, народными традициями и обычаями, искусством Азербайджана получили туркестанцы. Основные мероприя­тия, запланированные в рамках Дней города Шуша, прошли в библиотеке «Фараб».

Так, специально организованная выставка знакомила с творчеством художников Шуши. Дизайнер и модельер Гульнара Халилова представила дефиле «Национальная одежда Карабаха». Насыщенную программу продолжила литературно-музыкальная композиция «Хуршидбану Натаван», концерт музыкального ансамбля, созданного Международным фондом тюркской культуры и наследия.

В 2022 году в рамках официального визита Президента Казах­стана­ Касым-Жомарта Токаева в Баку были заключены важные соглашения. В ходе визита президенты двух стран подписали протокол об установлении братских отношений между городами Туркестаном и Шуша. Ассоциация ремесленников Туркестанской области в мае этого года развернула в Шуше масштабную экспозицию, рассказывающую о традициях и ремеслах Южного Казахстана. На мероприятии, посвященном объявлению Шуши культурной столицей тюркского мира в 2023 году, выступили артисты Туркестанской областной филармонии им. Ш. Калдаякова.

Визит делегации из Шуши стал продолжением сближения городов и их жителей. Гостей из братской страны принял аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, обсудив на встрече вопросы укрепления культурных, экономических и духовных связей между Туркестаном и Шушей.

В Туркестанской области проживают более 23 тыс. представителей азербайджанского этноса. Функционирует областное этнокультурное объединение «Гарабах». В регионе проводятся мероприятия, посвященные Дню языка, культуры и традиций азербайджанского этноса. В последние годы культурные, экономические, политические отношения между Казахстаном и Азербайджаном укрепляются. Благодаря взаимному сотрудничеству товарооборот между нашими странами в 2022 году составил 462 млн долларов.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева выразила всеобщую готовность укреплять сотрудничество, в том числе в сфере туризма и культуры, назвав визит в Туркестан началом добрых дел.

Специальный представитель Президента Азербайджана в городе Шуша Айдын Керимов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Азербайджан в Республике Казахстан Агалар Атамогланов говорили об исторической роли городов Туркестана и Шуша, единстве тюркских стран. Поблагодарив жителей Туркестанского региона за гостеприимство, они выразили уверенность в том, что двусторонние связи будут укрепляться.

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