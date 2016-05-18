​Укреплять стабильность и государственность

Об основных направлениях деятельности Национальной гвардии, а также о задачах, решае­мых войсками правопорядка в соответствии с новым законом, рассказал главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. Первый руководитель военного ведомства сообщил о непосредственном участии Национальной гвардии в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и их последствий, оказании содействия Пограничной службе Комитета национальной безопасности в охране государственной границы и других задач. В ходе заседания юбилейными медалями «Армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов» были награждены главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков и его заместитель генерал-майор Альберт Маткаримов, юбилейная медаль «Авиация генералы Талғат Бегелдинов» вручена главному инженеру авиации Национальной гвардии полковнику Сергею Кульбицкому.

Подводя итоги заседания, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев подчеркнул, что идеи, заложенные в Патриотическом акте «Мәңгілік Ел», способствуют укреплению стабильности и государственности независимого Казахстана. По завершении официальной части визита депутаты посетили выставку техники и вооружения войск.