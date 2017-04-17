​Укреплять внутренние связи и расширять внешние

Позитивная динамика



Первую в нынешнем году встречу на высшем уровне в формате Евразийского экономического союза принимает Кыргызстан как действующая страна – председатель ЕАЭС. Ключевые темы повестки дня: выстраивание отношений интеграционного объединения с третьими странами и организациями, дальнейшее развитие экономической интеграции внутри союза.

В заседании совета приняли участие президенты: Казах­стана – Нурсултан Назарбаев, Армении – Серж Саргсян, Белоруссии – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев, России – Владимир Путин, а также председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

На переговорах в узком составе главам государств был представлен доклад о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2015–2016 годах.

Напомним, за этот период ЕАЭС уже заключил соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом, прорабатываются вопросы сотрудничества с Египтом, Израилем, Индией, Китаем, Сербией, Сингапуром и другими заинтересованными государствами. Взят курс на сопряжение евразийской интеграции с проектом создания экономического пояса Шелкового пути, развивается сотрудничество с международными организациями и объединениями. А на встрече в Бишкеке было поддержано обращение Республики Молдова о предоставлении ей в ЕАЭС статуса страны-наблюдателя, а также принят документ о временном соглашении по образованию зоны свободной торговли с Ираном.

В расширенном составе президенты утвердили основные макроэкономические ориентиры союза на 2017–2018 годы. В документе предусмотрены значимые меры по улучшению макроэкономической ситуации, стимулированию корпоративного сектора к увеличению объемов инвестиций, продвижению несырьевого экспорта.

Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании совета в расширенном составе, остановился на основных моментах исполнения Договора о ЕАЭС, подписанного три года назад в Астане. Сделано за этот относительно небольшой период немало. Так, обратил внимание Президент, создана и регулярно расширяется договорно-правовая база, определены долгосрочные и среднесрочные приоритеты организации. На практике осуществляется свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Государства сообща работают в экономической сфере, проводят скоординированную политику в важнейших отраслях экономики. Налаживаются контакты с различными странами и международными организациями.

При этом Глава государства отметил, что в период своего становления ЕАЭС пришлось преодолеть кризисные проявления в глобальной экономике и вызовы непростой геополитической ситуации.

– Все это отразилось на показателях нашей организации, которые заметно снизились в последнее время. Однако кризис не вечен, и за спадом следует рост, – подчеркнул Президент.

Основания для такого оптимизма есть, и вполне объективные. Большинство стран – участниц союза в прошлом году показали увеличение экономических показателей. Радуют и данные статистики на начало 2017 года.

– По итогам первых месяцев текущего года объем внешней торговли ЕАЭС возрос на 37%, а взаимная торговля – на 38%, – подчеркнул Нурсултан ­Назарбаев.

Хорошие показатели, в частности, и у Казахстана: с ЕАЭС торговля выросла на 56,5%, с Россией – на 50%, Беларусью – на 50%, Кыргызстаном – на 41% и в три с половиной раза – с Арменией.

Глава государства подчерк­нул, что такую позитивную динамику надо закрепить и поддерживать устойчивый рост в дальнейшем, а также обозначил приоритетные шаги в этом направлении.

– Во-первых, важно устранить все существующие преграды для развития ЕАЭС. Во-вторых, следует обеспечить новые торгово-экономические соглашения с международными партнерами для расширения рынков сбыта и роста инвестиций.

В-третьих, в этот непростой для наших экономик период необходимо оказывать взаимную поддерж­ку. В-четвертых, хорошим подспорьем по преодолению кризисных явлений может стать Антикризисный совет, – считает Президент.

Нурсултан Назарбаев особо отметил предложения Казах­стана по формированию Совета министров экономики и финансов, а также состава руководителей центральных банков стран ЕАЭС.

– Его работа будет нацелена на реализацию совместных мероприятий для обеспечения экономического роста и финансовой стабильности. Совет будет давать рекомендации органам ЕАЭС по вопросам финансово-экономической политики государств-членов и выработке согласованных мер для предупреждения кризисных явлений. Работа данного совета будет аналогична деятельности Совета по финансовой стабильности при G20 и ЭКОФИН при Еврокомиссии, – сказал Глава государства.

Стороны также рассмотрели вопросы предоставления статуса наблюдателя данного совета, в отношении которого имеется большой интерес со стороны третьих стран.

…В заседании ВЕЭС в Бишкеке также принял участие Президент Республики Молдова Игорь Додон – с ним Нурсултан ­Назарбаев после провел отдельную двустороннюю встречу по инициативе молдавской стороны.

В ходе беседы главы государств обсудили перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Молдовой, а также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Приоритетными ориентирами двустороннего сотрудничества были названы торгово-экономическая и культурно-гуманитарная сферы.

Кроме того, Президент Казахстана, поздравив Игоря Додона с получением Молдовой статуса государства – наблюдателя ЕАЭС, пожелал плодотворной работы на этом ответственном посту. В свою очередь лидер Молдовы поблагодарил ­Нурсултана Назарбаева за оказанную поддержку в вопросе получения этого статуса.

Достижения есть, проблемы решаемы

Обсуждая результаты и перс­пективы деятельности ЕАЭС, участники заседания ВЕЭС в целом отмечали, что евразийская экономическая интеграция показала себя с хорошей стороны, и, если продолжать последовательную работу по укреплению основополагающих принципов союза, удастся сохранить и приумножить позитивные тенденции, которые ощутили на себе экономики стран-участниц.

Алмазбек Атамбаев отметил, что как страна-председатель Кыргызстан предложил совету посвятить 2017 год созданию условий для развития бизнеса на пространстве ЕАЭС.

– Нам важно продолжить со­вместную работу по созданию благоприятных условий для реализации основных четырех принципов союза: свободы движения товаров, услуг, финансов и трудовых ресурсов. Конечно же, нам надо сосредоточиться на том, чтобы устранить те барьеры, которые пока еще есть внутри союза, для чего нужна более тесная связь между государственными органами и ЕЭК, – отметил Президент Кыргызстана. – Хотел бы подчеркнуть, что отношения со странами – членами ЕАЭС – это приоритет внешнеэкономической политики Кыргызстана, и мы призываем наших партнеров к активной совместной работе.

Выступления глав государств, формирующих Евразийский экономический союз, вполне подтвердили готовность действовать сообща и не откладывая дела в долгий ящик. Члены ВЕЭС выразили стремление продолжать последовательное развитие евразийской интеграции, которая действительно уже показала объективные преимущества для стран-участниц.

– Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно. Мы вместе добились результатов в деле формирования и укреп­ления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов. Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной «подушки безопасности». Наши интеграционные институты сработали и в определенной степени нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям. Обращаю внимание, что в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года объем взаимной торговли в рамках союза вырос на 38%. Как и сказал Нурсултан Абишевич, кризисы приходят, но они рано или поздно заканчиваются, – отметил Владимир Путин.

Президент России обратил внимание на то, что насущной задачей остается последовательное устранение препятствий на пути свободного движения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Обратил внимание на то, что элементом укрепления ЕАЭС является сопряжение информационных систем госорганов стран-членов, прежде всего таможенных служб, с целью создания единого механизма мониторинга движения товаров по территории союза. Это, по его словам, позволило бы либерализовать и улучшить решение проблемных вопросов для транзита товаров третьих стран. Также Владимир Путин подчеркнул, что развитие внешнего контура евразийского интеграционного объединения должно быть продолжено на системной и плановой основе.

В пользу расширения международных связей ЕАЭС, собственно, на нынешнем заседании высказались абсолютно все участники.

– У нас две важные цели. Первая – укрепление союза изнутри, дальнейшая либерализация нашего общего экономического пространства путем устранения барьеров, минимизации изъятий и ограничений для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Вторая – увеличение степени международной вовлеченности ЕАЭС. Обе эти цели являются взаимодополняющими и влия­ют на эффективность и международный авторитет организации, – подчеркнул Президент Армении Серж Саргсян.

Александр Лукашенко также поддержал тезис о важности расширения международных связей ЕАЭС, выразив уверенность, что это отвечает интересам всех стран-участниц. Вместе с тем он призвал сосредоточиться на решении внутренних проблем союза, сделать 2017 год переломным в становлении интеграционной структуры. Для этого он, в частности, предложил заслушать на очередном заседании доклад Евразийской экономической комиссии о ходе работы по устранению изъятий, барьеров и ограничений на внут­реннем рынке союза.

Еще в прошлом году ЕЭК начала формировать так называемую «Белую книгу» – перечень барьеров, изъятий и ограничений на общем рынке ЕАЭС. Как отмечалось на нынешнем заседании ВЕЭС в Бишкеке, список этот уже сформирован – в нем 60 пунктов. Теперь ЕЭК и правительствам стран-участниц предстоит разработать «дорожную карту» по их устранению, что станет важным шагом на пути обеспечения более тесной интеграции на пространстве ЕАЭС.

К переговорам ВЕЭС в расширенном составе также присоединился Президент Республики Молдова Игорь Додон, чья страна изъявила желание присоединиться к евразийскому интеграционному объединению – пока в качестве наблюдателя. На переговорах в узком составе было рассмотрено обращение молдавской стороны и принято решение его поддержать. Вместе с тем, поскольку подобная процедура Евразийскому экономическому союзу предстоит впервые, для начала ЕЭК было дано поручение подготовить и представить на утверждение на очередном заседании ВЕЭС порядок реализации статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС.

– Хочу поблагодарить президентов пяти стран за то, что сегодня вы приняли принципиальное решение и согласны рассмотреть нашу заявку. У Республики Молдова очень серьезные намерения. Моя позиция – мы будем двигаться очень последовательно, для того чтобы достичь следующего этапа интеграции с ЕАЭС, – заявил Игорь Додон, обращаясь к членам ВЕЭС.

Кроме того, в рамках весеннего заседания ВЕЭС в Бишкеке были приняты решения о внесении ряда изменений в Регламент работы ЕЭК, а также рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий и назначении двух новых членов Коллегии ЕЭК от Республики Казахстан.

Следующее заседание Высшего евразийского экономического совета решено провести в октябре в Москве.

В контексте коллективной безопасности

В один день с заседанием ВЕЭС прошли не менее важные переговоры глав – государств Организации Договора о коллективной безопасности. В Бишкеке президенты Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана провели неформальную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего развития организации, а также углубления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности.

Нурсултан Назарбаев отметил, что текущий год для стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности является юбилейным. Президент Казахстана поздравил участников встречи с 25-летием со дня подписания договора, особо подчеркнул его значимость в обеспечении национальной и региональной безопасности и укреплении целостности государств-участников.

Также Глава государства акцентировал внимание присутствующих на вопросах расширения зоны взаимодействия ОДКБ с другими международными институтами и организациями в сфере безопасности. Кроме этого, участники встречи рассмотрели возможности консолидации усилий в борьбе с современными региональными и глобальными вызовами.

В завершение переговоров главы государств приняли решение о новом генеральном секретаре ОДКБ – с 1 мая на этот пост заступит Юрий Хачатуров.