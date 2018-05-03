​Укреплять взаимодействие

Поздравив дипломата с назначением на пост, Государственный секретарь подчеркнула, что наши страны связывают многовековые узы братства, культурная общность, подлинная дружба и взаимодействие.

– Доверительный и конструктивный политический диалог на высшем уровне выступает ключевым стержнем для дальнейшего углубления стратегического партнерства, – отметила Госсекретарь.

Гульшара Абдыкаликова напомнила, что в прошлом году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и символично, что эта дата прошла под знаком хороших достижений в сотрудничестве. В том числе в 2017 году положительную динамику показал товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном, увеличившись на 31% и составив 2 млрд долларов. А за 2 месяца текущего года, как отметила Госсекретарь, взаимная торговля выросла на 44% и сос­тавила 366 млн долларов.

Текущий год также объявлен в Казахстане Годом Узбекистана. Гульшара Абдыкаликова подчерк­нула, что в его рамках запланированы масштабные мероприятия, направленные на расширение контактов между гражданами, учреждениями науки, культуры, образования, хозяйствующими субъектами, предпринимательскими структурами.

Также Государственный секретарь рассказала собеседнику об основных направлениях внутренней политики Казахстана, о проводимой в стране по поручению Главы государства системной модернизации, которая охватывает экономику, политику и общественное сознание, об объявленных недавно Пяти социальных инициативах Президента.

Посол Саидикрам Ниязходжаев назвал недавнее Послание народу Казахстана и новые инициативы казахстанского Лидера историческими и революционными, подчеркнув, что они будут иметь большое положительное влияние на развитие страны.

– Развитие Казахстана оказывает прямой эффект на развитие Центрально-Азиатского региона в целом. В прошлом году по инициативе Президента

Нурсултана Назарбаева 2018 год был объявлен Годом Узбекистана в Казахстане, а 2019 год, соответственно, будет Годом Казахстана в Узбекистане. Наши страны являются локомотивами экономики Центральной Азии. Совместная работа по укреплению двусторонних связей и экономического потенциала регио­на выведут наши экономики вперед, – отметил дипломат.

В завершение встречи Гульшара Абдыкаликова пожелала Саидикраму Ниязходжаеву больших успехов в деле укрепления традиционно добрососедских отношений между двумя государствами.