Укреплять взаимодействие

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации договоренностей в сфере развития интеграционных процессов. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также затронули основные аспекты программы Саммита G-20, запланированного в Санкт-Петербурге. Также лидеры двух государств обсудили перспективы межрегионального сотрудничества, в том числе основные вопросы повестки саммита Шанхайской организации сотрудничества, который, как ожидается, пройдет в текущем году в Бишкеке.

В завершение стороны выразили необходимость продолжения работы по укреплению взаимодействия на двустороннем и региональном уровнях, сообщила пресс-служба Президента.