​Укреплять здоровье сообща

В областном филиале СЦК состоялся брифинг, на котором руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов рассказал об основных приоритетах новой госпрограммы «Денсаулык» на 2016–2019 годы. Целевые индикаторы – повышение продолжительности жизни к 2019 году до 73 лет, а индекса здоровья – до 20%. Достижение этих показателей ведется с хороших стартовых позиций: по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось число заболеваний туберкулезом, злокачественными образованиями, не было зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Но необходима реализация принципа солидарной ответственности государства, работодателей и самих граждан за свое здоровье. Для этого внедрены «дорожные карты» по таким заболеваниям, как острый инфаркт миокарда, нарушения мозгового кровообращения, злокачественные новообразования, травмы, беременность и родовспоможение.

Статистика свидетельствует о том, что дорожно-транспортных происшествий меньше не становится. Все районы обеспечены реанимобилями с GPS-навигацией. Травматологические отделения действуют в центральных районных больницах. Выделены средства на приобретение дополнительных реанимобилей и обновление транспорта службы скорой помощи. А ведь большинство аварий можно предотвратить. К. Ирменов считает, что необходимо развернуть разъяснительную работу среди населения с участием не только медиков, но и волонтеров, активистов об­щественных объединений.

Жители региона получат также дополнительную информацию о развитии первичной медико-санитарной помощи. В том чис­ле о бесплатном обеспечении лекарствами. К числу проблем в Уральске относится нехватка площадей в поликлиниках. Для качественного обслуживания населения следует также организовать медпункты на территории дачных участков, там, где горожане живут круглый год.

Огромное внимание уделяется профилактической работе. Только в течение текущего года намечено обследовать более 120 тыс. человек. Заключены договоры на проведение профосмотров с 364 предприятиями и компаниями. Вместе с работодателями выявляются факторы риска развития ряда заболеваний. И конечно, необходима активная позиция самого населения, чтобы не доводить болезни до запущенной формы.

Поэтапно решается в области проблема обеспечения кадрами. За последние пять лет в регион приехали более 400 молодых специалистов, ожидается приезд еще 50. Врачи стажируются в лучших отечественных клиниках, в ближнем и дальнем зарубежье. Западно-Казахстанский медицинский колледж прошел специализированную аккредитацию, по результатам которой он будет реорганизован в Высшую медицинскую школу по специальности «сестринское дело».