Укрепляя боевое содружество

Юрий ЛИФИНЦЕВ, наш специальный корреспондент, Москва
фото Юрия БЕККЕРА
Это был действительно торжественный, трогательный церемониал, а не обычная церемония с вручением медалей на пьедестале почета, которой всегда завершаются большие и малые соревнования. Воинов-спортсменов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана пригласили в Парк Победы на Поклонную гору, где они возложили цветы к Вечному огню. Вместе со спортсменами были ветераны самой страшной войны, организаторы состязаний, руководители всех делегаций, начальники спортивных клубов армий братских стран.
Затем участники игр проследовали в Центральный музей Великой Отечественной войны. Здесь к ним с приветствиями обратились участники былых сражений и первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Аркадий Бахин. Большие и поменьше кубки победителям, призерам и остальным участникам, индивидуальные награды – медали за укрепление боевого содружества, передача эстафеты соревнований следующей стране-организатору – Армении и, наконец, завершающий Гимн Содружества Независимых Государств. Все было четко, лаконично, с военным оркестром и взводом почетного караула.
Команда Казахстана на Поклонной горе получила Кубок за третье место, но итоговым этот результат не стал. Уже после возвращения в гостиницу, где располагался секретариат игр, представители нашей команды обратились в судейскую коллегию с просьбой пересчитать медали, завоеванные казахстанской сборной. Дело в том, что по версии организаторов, у команд Беларуси и Казахстана было по 7 золотых медалей, но наша делегация в общем зачете буквально крохи уступила по второму показателю – количеству серебряных наград.
Как раз с этим и не согласились наши представители. Они, к примеру, обратили внимание судей на то, что в командных состязаниях по спортивному ориентированию казахстанским спортсменам ошибочно вручили бронзовые медали, а должны были поощрить серебряными, так как два первых места заняли сборные России, одна из которых выступала вне конкурса и, следовательно, в розыгрыше наград не участвовала.
После пересчета всех наград получилось, что у команд Беларуси и Казахстана совершенно одинаковые показатели по части завоевания «золота» и «серебра» (по 7 + 19), а вот бронзовых наград в копилке сборной Казахстана больше (22 против 13 у белорусов). Не без огорчений за свою ошибку, но организаторам все-таки пришлось признать, что команда Казахстана на этих играх финишировала второй, а сборная Беларуси – третьей.
Вот такая она – польза от знаний арифметики и правил игры!

