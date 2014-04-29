Со времени первого заседания в 2001 году Конгресс политологов Казахстана зарекомендовал себя эффективной коммуникационной площадкой для решения актуальных вопросов одной из самых молодых общественных наук в нашей стране - политической. Нынешний форум не стал исключением в плане традиционных масштабов и представительности, собрав порядка двух сотен участников, в числе которых - депутаты Парламента РК, сотрудники Администрации Президента РК, государственных органов, члены политических партий, экспертных международных организаций, НПО, молодежных объединений, политологи и ученые.

Мобилизуя интеллектуальные ресурсы

Открывая конгресс, заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев огласил приветственное слово Главы государства Нурсултана Назарбаева. В нем, в частности, говорится, что VII Конгресс политологов посвящен первому году реализации Стратегии «Казахстан-2050», которая выдвинула ключевые ориентиры экономической, политической и социальной модернизации страны в XXI веке. «Важнейшим индикатором реализации Стратегии-2050 является вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира. Достижение этой цели налагает на всех казахстанцев самую высокую ответственность, требует мобилизации всех интеллектуальных ресурсов», - говорится в приветствии Президента.

В приветствии Главы государства также сказано, что политологическому сообществу в этом ключевом процессе принадлежит особая роль - далее укреплять чувство гражданственности казахстанцев, способствовать продвижению политики мира, согласия и стабильности в обществе. От эффективности реализации Стратегии-2050 зависит благополучие каждого гражданина и всех наших будущих поколений.

«Знаменательно, что конгресс проходит в преддверии исторического события - подписания в мае текущего года в Астане договора о создании ЕАЭС, и политологи могут внести важный вклад в процесс развития евразийской интеграции. Уверен, предложенные в ходе форума идеи и рекомендации окажутся востребованными и послужат созданию нового формата взаимодействия государства и гражданского сектора в рамках реализации Стратегии-2050», - сказано в обращении Президента.

С учетом мировых трендов

Ключевую тему - стратегия развития Казахстана - осветил в своем докладе заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев, отметив, что в нынешнем году наша страна сделала большой шаг в интеграционном развитии.

- Стратегия-2050 - это казахстанский путь развития, это программа лидерства нашей страны. Она также подчеркивает важность участия Казахстана в интеграционных процессах, прежде всего в евразийской интеграции. При этом докладчик напомнил слова Главы государства о том, что стратегия позволяет решать вопросы ежедневной жизни людей, - сказал Б. Майлыбаев.

Было отмечено, что программа «Казахстан-2050» - это главная политическая задача на ближайшие 36 лет, вокруг которой консолидируется весь народ. Программу Президента также называют новым политическим курсом. При этом слово «новый» означает не перемену направления развития, не диаметральное изменение ориентиров политики государства. Его семантика связана с постановкой новой главной цели - приоритетов и задач по достижению целей в середине следующего века.

- Новый политический курс дает ответ на вопросы, как будет происходить генезис нашего будущего, иными словами, как будут развиваться Казахстан и казахстанцы с учетом глобальных трендов.

Говоря о главной цели стратегии - вхождении в 30 самых развитых стран мира, спикер среди основных его факторов назвал учет трендов экономического и социального развития мира и наших реальных возможностей. По его словам, сегодня в третью десятку глобального рейтинга входят Австралия, Исландия, Малайзия, Южная Корея. Казахстан, имея опережающую стратегию и политический опыт, обладает достаточным потенциалом, чтобы встать в этот ряд и даже обойти отдельных его участников. В январе текущего года Указом Президента утверждена концепция по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. Это наша «дорожная карта», и она включает все практические шаги модернизации экономики и социального пространства, а также государственных институтов.

В ходе выступления Б. Майлыбаева прозвучало также мнение о том, что вхождение в топ-30 развитых стран обеспечит казахстанцев прочными гарантиями достойного труда, что является основой президентской инициативы по формированию Общества Всеобщего Труда. Более того, в мировом масштабе реализация стратегии будет означать появление в лице нашей страны еще одного сильного, предсказуемого и надежного партнера на международной арене.

Особый акцент в выступлении докладчик сделал на идее G-Global, которую Президент страны обнародовал в 2012 году на Астанинском экономическом форуме.

- В этой идее сегодня многие политики, эксперты видят реальную альтернативу хаотическому развитию миропорядка. Это глубоко обоснованная платформа для по­этапного становления справедливого многополярного мира, - выразил уверенность спикер и напомнил принципы мироустройства, которые предлагает Президент. - Это эволюция и отказ от революционных изменений в политике, справедливость, равенство и консенсус, глобальная толерантность и доверие, глобальная транспарентность и конструктивная многополярность. Таким образом, G-Global - это сис­темное обобщение международных инициатив Казахстана, которые стали частью общемирового диалога, - отметил спикер.

Есть условия для роста

В завершение выступления Б. Майлыбаев остановился на некоторых актуальных вопросах политологического сообщества, которое сегодня, по его мнению, нуждается в структурировании и развитии на системной основе. При этом все условия для роста сегодня есть, действует постоянный рабочий орган, созданы региональные представительства конгресса во всех областях. А главное - есть большой интеллектуальный потенциал, пополняют который молодые специалисты, окончившие вузы. Так, в казахстанских вузах сегодня работает 36 кафедр, в которых объединены три специальности - политология, социология и журналистика. За 8 лет выпускниками этих кафедр стали 6 674 специалиста, в том числе 1 579 политологов, 186 выпускников получили образование по программе «Болашак». За 20 лет степени док­торов и кандидатов наук получили 418 политологов и 152 социолога.

Однако есть еще немало вопросов, стоящих перед отечественным экспертным сообществом, в частности вопросы качества издаваемых в Казахстане учебников и пособий по политологии и социологии, взаимодействия теории и политологической практики.

В русле основной темы конгресса с приветственным словом выступил президент Назарбаев Университета Шигео Катсу. Он отметил важную роль Казахстана, которую он играл и продолжает играть на глобальной и региональной арене, и выразил уверенность, что цели, заданные в стратегии, вполне достижимы. Кроме того, руководитель вуза вкратце рассказал участникам форума о большой работе, проделанной университетом совместно с Национальным аналитическим центром по разработке рекомендаций относительно реализации Стратегии «Казахстан-2050», и анонсировал книгу, посвященную данной теме и планируемую в ближайшее время выпустить в свет.

От имени депутатов Сената Парламента приветствовал участников председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Ахан Бижанов. Он выразил уверенность, что Конгресс политологов даст новый импульс развитию политической науки Казахстана, что послужит научно обоснованному обеспечению реализации стратегических планов нашего государства.

- Государственными органами ведется планомерная слаженная работа по созданию условий для социально-экономической модернизации. Идет процесс кардинального улучшения правоохранительной системы. Буквально недавно в Парламент поступил целый пакет документов по реорганизации и реформированию судебно-правоохранительной системы. Вместе с тем, исходя из текущих геополитических реалий, особое внимание необходимо уделять вопросам информационной безопасности, предупреждению террористической и экстремистской деятельности, а также других деструктивных явлений, способных оказать негативное влияние на общественную стабильность, правопорядок и устойчивое развитие нашего государства, - сказал А. Бижанов.

В рамках форума с приветственным словом выступил также экс­перт-политолог из Караганды Есет Есенгараев. По его мнению, данный форум можно считать очередной попыткой ответить на вопрос, в каком состоянии находится наша политология, каковы ее предпосылки и возможности развития. Спикер выразил надежду, что интеллектуальное сообщество страны, в том числе политологи, будут более продуктивными в выработке новых концептов в формировании современного социально-политического языка.

Казахстан быстро действует

Фокус научных дискуссий на конгрессе был сконцентрирован на теме стратегического развития страны. Прежде чем предоставить слово на пленарном заседании директору по международным проектам Института национальной стратегии (Россия) Юрию Солозобову, его поздравили с высокой наградой Главы государства - орденом «Достық».

11 Выступая по теме «Стратегия «Казахстан-2050» в свете развития Евразийского союза», эксперт отметил, что Первый Президент Казахстана предложил политическому классу и гражданскому обществу своей страны курс устойчивого развития Казах­стана на целых три десятилетия. По его убеждению, Казахстан сегодня блистательно прошел первую половину своего пути, став состоявшимся государством, и новым назарбаевским курсом предложил перейти к состоянию развитого государства, войти в топ-30.

- Но чтобы выйти на этот полный уровень, чтобы построить развитое современное государство, как сказал наш великий коллега Макс Вебер, нужно «запустить социальные машины модерна», создающие однородное высоко модернизированное сообщество, - сказал Ю. Солозобов. - Это современные системы массового образования, массовых коммуникаций, модернизированной армии и так далее. Это все общественные институты, мощные средства тиражирования определенного человеческого типа.

Однако без такого глобального понимания того, что, как, зачем строить, политолог уверен, запускать социальную машину просто бессмысленно, тут необходим четко проработанный стратегический национальный идеологический консенсус на длительную перспективу - до 2050-го.

Говоря о долгосрочной стратегии развития Казахстана, спикер отметил, что она будет реализовываться во вполне конкретных геоэкономических условиях, важнейшая из которых - Евразийский экономический союз.

- Мы видим, что ЕврАзЭС набирал обороты, например, товарооборот России со странами ТС составляет 58 миллиардов долларов и показывает стабильный рост в сравнении с 2010 годом, когда цифра была 15 миллиардов. Темпы взаимной торговли между странами Таможенного союза в два раза выше, чем с соседями. Это показывает, что путь на интеграцию принят абсолютно верный. И сегодня евразийская интеграция - это не просто слова, это целенаправленная политика на воссоздание большого экономического пространства в новых рыночных условиях, - отметил Ю. Солозобов.

Большое внимание докладчик уделил стоящим в этом плане задачам, в частности по переводу Стратегии-2050 и задач форсированной индустриализации в набор «конкретных жизненных шаблонов коллективного действия». Эксперт считает, что следует создать много­уровневую систему потребительских социальных стандартов, которая отвечала бы существующей социальной стратификации в РК, а с другой - рождала бы стимул для вертикальной мобильности, то есть работала как социальный лифт.

- Важно, чтобы новая казахстанская экспертиза здесь, как всегда, задавала тон, потому что Казахстан мы рассматриваем в том числе как некую машину времени, Казахстан очень быстро думает, делает, стратегирует, пробует, аккумулирует много разных инноваций со всего мира. И важно, чтобы политологическое сообщество Казахстана не отставало от своей страны, было не менее динамичным, чем экономика, действующий политический класс и так далее. Думаю, важно сделать ряд таких центров по выработке новых стратегий, которые должны быть гибкими сетевыми структурами для реализации национальных проектов стратегии, - подчеркнул эксперт.

Анализируя ситуацию, российский специалист предложил структурировать политологическое сообщество по трем категориям: идеологи, технологи и предметники, способные обеспечить грамотную экспертизу в конкретных областях. Потребность именно в грамотных предметниках особенно велика. Казахстан переходит от сырьевой экономики к экономике промышленного роста. Это значит, что политологическое сообщество должно взаимодействовать с представителями аналитической среды, крупного бизнеса и научных инноваций.

- Эксперты РК и в целом евразийские эксперты должны быть позиционированы через фундаментальные интеллектуальные продукты в жанре книг и монографий, - считает Ю. Солозобов. В этом плане особое значение приобретает организация специального издательства, которое позволило бы маркировать статус видных экспертов и задавать направление интеллектуального поиска. Пришла пора объединить творческий потенциал экспертного класса нашей евразийской тройки.

Не менее содержательным стало выступление члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Куаныша Султанова. Его доклад был посвящен теме национальной идеи «Мәңгілік Ел» и евразийских взаимоотношений.

Мы должны разбудить нацио­нальное самосознание, чтобы осознать себя, свою национальную идентичность. И если говорить об интеграции, то здесь самое главное - экономические взаимоотношения, которые не должны проецироваться на нашу политическую самостоятельность, - отметил мажилисмен.

Выступление президента Казах­станского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есенжола Алиярова было посвящено состоя­нию, проблемам и перспективам политической науки в Казахстане. Выражая свою точку зрения, он отметил, что на данный момент в политологии есть ряд проблем, среди которых старение научных кадров, нехватка квалифицированных кад­ров, состояние материально-технической базы вузов.

В пленарном заседании принял участие и представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат Шибутов, выступивший по теме «Новая реальность постсоветского пространства и Казахстан».

Политически зрелый проект

Вторую часть конгресса открыла своим выступлением на тему «Стратегия «Казахстан-2050» как проект политической модернизации Казахстана» профессор кафедры политической стратегии государства НШГП Академии государственного управления при Президенте РК, док­тор политических наук Жаныл­жан Джунусова, которая сказала: «Политическое проектирование - важнейший метод политической модернизации для страны, находящейся в процессе становления демократии. И успешные политические проекты требуют не только высокого профессионализма и творческого подхода, но и готовности общества к грядущим переменам».

Выступающая отметила, что политический проект требует единого политического дизайна, сегменты которого должны быть в гармонии, при отсутствии между ними любых противоречий. Тогда создается ощущение политической зрелости этого проекта, что является очень важным психологическим моментом, так как все группы общества ощущают его прочность и надежность.

- Вот, на мой взгляд, такими качествами обладает Стратегия «Казахстан-2050», - подчеркнула Ж. Джунусова, отметив, что при классическом проектировании необходимы опорные точки, центральные элементы стратегии. - В Стратегии «Казахстан-2050», например, такой путеводной точкой, таким базисом является цель - войти в тридцатку самых развитых стран мира.

С докладом на тему «Созидая общее будущее Казахстана» выступила профессор Восточно-Казахстанского государственного университета им. Д. Серикбаева, академик Академии истории и общественных наук РК Лилия Столярова.

- Обсуждаемая сегодня проблема заставляет нас обратить внимание на то, что одной из основных особенностей современного мира является именно то, что наиболее успешно развиваются, противостоят угрозам и вызовам современности такие страны, которые имеют долгосрочное стратегическое планирование, - сказала она. - Но не только это. Мне представляется, и я хочу поделиться своим видением в этом отношении, что наиболее успешными являются те общества и то политическое руководство, которые умеют использовать преимущества синергетического взгляда на процессы развития. И анализ казахстанского опыта позволяет наблюдать именно синергетический эффект, ставший одним из важнейших факторов социально-политических и социально-экономических успехов нашей страны. Будучи реализованной на практике, синергия позволяет объединить действия различных сил ради достижения общей цели.

Социально-политическое самочувствие в обществе, особенно в переломные и кризисные моменты, может стать решающим в достижении общих целей, отметила Л. Столярова. По ее мнению, это стало одной из главных особенностей казахстанского пути развития. Был четко реализован принцип синергии, позволивший из экономического и политического хаоса родиться качественно новой организации социальной жизни. В этом случае возникает коммуникативный эффект, когда экономическая модернизация формирует материальную базу политической стабильности, политическая стабильность создает благоприятные условия для развития социальной сферы, что, в свою очередь, дает максимальный прирост и импульс экономическому развитию.

Именно эти преимущества и резервы казахстанского общества позволили решить такую сложную задачу в очень короткие исторические сроки. Опираясь на уже достигнутое, Глава государства в своей Стратегии «Казахстан-2050» подчеркивает, что теперь главным становится создание основы инновационно-индустриального социального государства.

По завершении докладов состоялись прения, в которых выступили президент-ректор Международной академии бизнеса, доктор делового администрирования (DBA) Асыл­бек Кожахметов, директор ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» ЕНУ им. Л. Гумилева Жанар Буканова, проректор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, доктор политичес­ких наук, профессор Арман Акишев и профессор кафедры политологии ЕНУ им. Л. Гумилева, доктор политических наук Наубат Калиев.

В ходе общего обсуждения констатировалась успешность начального этапа общенациональной модернизации и эффективность шагов, предпринимаемых для поступательного развития общества, отмечалась актуальная важность активизации участия экспертного и научного сообществ в разработке перспективных путей максимизации результативности государственной политики модернизации. Участники подчеркнули большое значение и исторический характер Стратегии «Казахстан-2050», определившей основные направления по расширению Казахстаном своих стратегических ориентиров и горизонта планирования в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем выступающие акцентировали внимание на необходимости повышать роль авторитетных дис­куссионных площадок, на которых обсуждаются актуальные проблемы политического развития. Прозвучали и критические высказывания о проблемах подготовки политологов международного уровня.

По завершении прений была принята Резолюция конгресса, в которой было рекомендовано содействовать активному вовлечению политического сообщества Казахстана в научно-экспертное обеспечение процесса поддержания политической стабильности в стране, в особенности в вопросах политического прогнозирования и сценарного моделирования. Также рекомендовалось консолидировать усилия для разработки актуальных исследований, концепций и проектов, которые позволят укрепить традиционное взаимодействие научного общества с государственными органами при выработке и принятии политических решений и т. д.

Прогнозирование и моделирование

В заключительном слове заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев акцентировал внимание на одной из главных задач - институциализации политологического экспертного сообщества. И для того чтобы достичь данных целей, будет создана энциклопедия, а также продолжит активно работать Конгресс политологов. В связи с этим Б. Майлыбаев призвал Альянс политических аналитических организаций и Ассоциацию политических наук объединяться вокруг данного форума, доказавшего за более чем десятилетнюю историю свою жизнеспособность,

Следующий Конгресс политологов состоится в 2017 году, будучи при­уроченным к EXPO. Приедет много экспертов из других стран, посему можно ожидать, что конгресс станет эффективной диалоговой площадкой. Для систематизации работы предложено создать архив Конгресса политологов. Кроме того, под эгидой Конгресса политологов будет создаваться профессиональная литература высокого уровня, и данная работа уже начата в текущем году. Кстати, все материалы конгресса будут изданы Институтом евразийской интеграции отдельной книгой.

В работе форума были проведены практические тренинги по темам «Прогнозирование и моделирование политического процесса: практические аспекты аналитической и экспертной работы в сфере политической науки» и «Культура политической дискуссии: современные формы и методы».

Гуляим ТУЛЕШЕВА,

Олег ТАРАН

фото Максута ИРЖАНОВА

Прямая речь

Юрий СОЛОЗОБОВ, директор по международным проектам Института национальной стратегии, Российская Федерация:

- Весьма символично, что Конгресс политологов собирается именно в Назарбаев Университете в Астане перед подписанием очень важного документа о создании Евразийского союза государств. И это очень ярко показывает, какое значение придает Президент Казахстана развитию политических институтов. Политологическое сообщество очень выросло за годы независимости Казахстана, избежало попытки копирования западных стран, стало изучать самостоятельный путь развития страны, который теперь во всем мире называют Казахстанским путем. И все это получило определенную позитивную оценку власти.

Я считаю, что казахстанское сообщество политологов уже вполне сформировалось, и теперь перед ним стоит задача его структурирования и качественного роста. Что и понятно, ведь Казахстан - одна из немногих стран, которая имеет длительную стратегию своего развития «Казахстан-2050», а это качественно новый шаг вперед. Практически Нурсултан Назарбаев предложил стратегию на три предстоящих десятилетия, как уже состоявшейся стране. А ведь это уже само собой нетривиальный факт мировой истории. Достаточно вспомнить, что состоявшихся молодых стран в мире не так уж и много, а в Центральной Азии их, можно сказать, и нет.

Уверен, что, следуя надежным назарбаевским курсом, казахстанский корабль уверенно идет только вперед. В этом и состоит преимущество новой Стратегии «Казахстан-2050».

Ахан БИЖАНОВ, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, доктор политических наук:

- Сегодня наше республиканское политологическое сообщество собралось на конгресс, чтобы подвести некоторые итоги своей работы, обсудить задачи, поставленные в Послании Президента народу Казахстана и Стратегии «Казахстан-2050», и меры по их реализации.

И в связи с этим хотелось бы отметить, что за прошедший период, действительно, проведена значительная работа по реализации Послания Президента и стратегии, которые всесторонне поддержаны народом Казахстана. Мы по долгу своей депутатской деятельности бывали на встречах в различных регионах нашей страны, встречались с трудовыми коллективами, ощущали эту поддержку в выступлениях граждан. Также надо сказать, что на сегодня целенаправленно и планомерно осуществляется Программа индустриально-инновационного развития, внедрение новых наукоемких предприятий, реализуется Программа занятости-2020. Значительная работа проводится по развитию малого и среднего бизнеса, которые являются основой среднего класса и, я бы сказал, базисом стабильности любого государства.

В нашей стране проводится целенаправленная работа по вхождению Казахстана в тридцатку высокоразвитых стран мира. И перед политологическим сообществом стоят серьезные задачи по реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Камал БУРХАНОВ, депутат Мажилиса Парламента РК, доктор политических наук:

- Тема нашего Конгресса политологов - «Казахстан-2050: первые итоги и актуальные проблемы реализации». У нас состоялся обмен мнениями по данному вопросу, мы рассмотрели его с политической, научной точек зрения. Были приглашены известные отечественные и зарубежные ученые - политологи, философы, эксперты, историки, представители госорганов и НПО.

Уже есть первые шаги, первые движения в направлении осуществления Стратегии «Казахстан-2050», и здесь главное - определить, где мы идем правильно, где у нас успехи, а где - проблемные места, ведь еще великий реформатор ХХ века Дэн Сяопин говорил: «Критерием истины является практика».

Я, как политолог-эксперт, хотел бы отметить одно из главных достижений нашего общества - оно прониклось концепцией Стратегии «Казахстан-2050». И думаю, очень важно, чтобы каждый гражданин поверил в реальность выполнения этих задач, поверил в правильность и осуществимость стратегии, жил и работал, сверяясь с этой программой.

В 1997 году очень многие сомневались в возможности реализации Стратегии «Казахстан-2030», но, благодаря мудрой и дальновидной политике, которую проводил наш Президент - Лидер нации и усилиям всего общества, мы выполнили ее раньше озвученного срока. И теперь, я уверен, нет повода сомневаться в правильности нашего пути, обозначенного Главой государства, который, безусловно, приведет Казахстан в тридцатку развитых стран мира.