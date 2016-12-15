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​Укрепляя диалог
Роза РАХМЕТУЛЛАЕВА

Приветствуя гостя, К. Токаев выразил уверенность в том, что итоги состоявшихся переговоров Б. Нетаньяху с Президентом Нурсултаном Назарбаевым послужат мощным импульсом к расширению двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Казахстанские парламентарии рассчитывают на укрепление диалога и взаимодействия с израильским кнессетом. Спикер рассказал о своем визите в Израиль в 2008 году во главе парламентской делегации на 60-летие независимости еврейского государства. К.Токаев ознакомил гостя с ролью Сената в политической системе Казахстана и работой по законодательной поддержке инициированных Президентом Нурсултаном Назарбаевым институциональных реформ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также международной и региональной безопасности.

Глава израильского правительства подчеркнул, что прибыл в Астану с целью вывести традиционно дружественные казахстанско-израильские отношения на новый, более высокий уровень сотрудничества. Израиль готов осуществлять трансферт высоких технологий и способствовать инвестициям в Казахстан. По мнению Б. Нетаньяху, двум государствам предстоит договориться о свободной торговле, наладить прямое авиасообщение и оказать всестороннее содействие совместным бизнес-проектам.

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