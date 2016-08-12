​Укрепляя договорно-правовую базу

По итогам заседания его участники дали пресс-конференцию для журналистов, сообщает сайт pm.kz.

– Обсудили ряд важных вопросов, направленных на укрепление договорно-правовой базы ЕАЭС. В частности, принципиально важным было то, что мы практически согласовали проект Таможенного кодекса, остались один-два небольших вопроса, которые, я уверен, мы сможем в ближайшее время доработать, и этот документ будет принят, – сказал Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов.

Важность принятия основного документа, регулирующего деятельность внутри ЕАЭС, и значимость достигнутых договоренностей по определению сроков его окончательного принятия подчеркнули и другие участники заседания.

– Прогресс очевиден, и сомнений в том, что работа по Кодексу завершится этой осенью, практически нет, – сказал Премьер-Министр Республики Беларусь Андрей Кобяков. – Особое внимание было уделено вопросам прослеживаемости товаров, обеспечения и функционирования общего рынка лекарственных средств в рамках единого экономического пространства.

Говоря о документах, регламентирующих сферу обращения лекарственных средств, участники заседания отметили важность скорейшего утверждения в ЕАЭС единых принципов и правил. Так, по мнению Премьер-Министра Республики Армения Овика Абраамяна, принятие документов, унифицирующих требования к фармпродукции, позволит выйти участникам экономического союза на рынки третьих стран.

Также рассмотрен вопрос о регулировании ввоза и обращения товаров на территории ЕАЭС в связи с вступлением Казахстана в ВТО.

– Вынесенное на сегодня решение о ввозе и обращении товаров на таможенной территории союза в связи с присоединением Республики Казахстан к ВТО носит технический характер, но этот документ важен, ведь он обеспечивает прозрачность в условиях применения Казахстаном пониженных ставок ввозных таможенных пошлин, и если хотите – своевременно и цивилизованно урегулирует наши внут­ренние отношения, – сказал Премьер-Министр РБ.

В ходе заседания также была достигнута договоренность о том, что в кратчайшие сроки будет разработано соглашение между правительствами РК и КР по применению унифицированных железнодорожных тарифов в отношении кыргызстанских грузов.

– Я думаю, что сегодня была очень важная встреча. Регулярные встречи премьер-министров дают возможность конструктивно подходить к решению ряда вопросов, – сказал Карим Масимов, подводя итоги проделанной работы.

А ранее Карим Масимов и Дмитрий Медведев обсудили вопросы двусторонних отношений. Большое внимание было уделено экономической проблематике, вопросам приграничного сотрудничества, теме трансграничного водоснабжения.

Для того чтобы выровнять экологичес­кую обстановку в бассейне реки Урал, протекающей по территории двух государств, необходимы системные, согласованные действия приграничных регионов.

– Я планирую посетить Оренбург и там обсудить этот вопрос, и мы могли бы синхронизировать наши действия, – сказал Карим Масимов в беседе со своим российским коллегой.

– Да, мне известна эта проблема, и я говорил уже об этом со своими коллегами и руководителями сопредельных регионов, так что давайте займемся совместно этим вопросом, – поддержал предложение казахстанского Премьер-Министра Д. Медведев.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы равного доступа к российским портам и проблемы снижения двустороннего торгового оборота.

– Нас связывают действительно партнерские отношения, в то же время всегда есть что обсудить и о чем поговорить, включая двусторонние проекты. Но хочу обратить внимание, что у нас снизился двусторонний торговый оборот, и нам надо приложить усилия, чтобы восполнить эти пробелы, даже в это непростое время, – отметил Д. Медведев в беседе с К. Масимовым.

Также Карим Масимов в ходе встречи с Дмитрием Медведевым поднял вопрос возвращения останков лидеров национального освободительного движения прошлого столетия Кенесары-хана и Кейки-батыра.

Дмитрий Медведев пообещал разобраться и дать необходимые поручения для решения этого вопроса.

– Не сомневайтесь, я дам устное и, если надо, письменное поручение, чтобы разобраться в этом вопросе, – ответил Д. Медведев на просьбу К. Масимова передать останки нацио­нальных героев в Казахстан для захоронения.