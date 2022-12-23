Укрепляя долгосрочное сотрудничество Свежий выпуск 23 декабря 2022 г. 0:00 16 Ануар Калмыков Президент ЕБРР приглашена на Astana International Forum, запланированный в июне 2023 года. В рамках визита в Великобританию заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, отметив стратегическую важность долгосрочного партнерства. Мухтар Тлеуберди высоко оценил вклад ЕБРР в развитие нашей страны за более чем 30-летнюю историю взаимоотношений, а также уделил внимание текущим и перспективным проектам с участием банка, в частности, строительству БАКАД и газификации ТЭЦ-2 Алматы. – Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с ЕБРР в сфере развития транзитно-транспортного потенциала, логистических маршрутов, альтернативной энергетики и городской инфраструктуры, – сказал глава МИД. На встрече, как отмечается в сообщении МИД РК, главе ЕБРР было передано официальное приглашение Президента РК Касым-Жомарта Токаева на Astana International Forum, который пройдет в июне 2023 года. После Мухтар Тлеуберди провел в Лондоне встречу с представителями британского делового сообщества в формате интерактивного «круглого стола», организованного на площадке компании British Expertise International. Участники мероприятия обсудили процесс политических и экономических реформ, проводимых в Казахстане, пути повышения привлекательности нашей страны для иностранных инвестиций и перспективные сферы торгово-экономического сотрудничества. Глава МИД РК также посетил Парламент Великобритании и провел встречу с председателем Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном (ВППГ), депутатом Консервативной партии Бобом Стюартом. Стороны обсудили пути активизации межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Великобританией, включая планируемый визит делегации ВППГ в Астану в следующем году.