Укрепляя долгосрочное сотрудничество

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Ануар Калмыков

Президент ЕБРР приглашена на Astana International Forum, запланированный в июне 2023 года.

В рамках визита в Великобританию заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, отметив стратегическую важность долгосрочного партнерства. Мухтар Тлеуберди высоко оценил вклад ЕБРР в развитие нашей страны за более чем 30-летнюю историю взаимоотношений, а также уделил внимание текущим и перспективным проектам с учас­тием банка, в частности, строительству БАКАД и газификации ТЭЦ-2 Алматы.

– Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с ЕБРР в сфере развития транзитно-транспортного потенциала, логистических маршрутов, альтернативной энергетики и городской инфраструктуры, – сказал глава МИД. 

На встрече, как отмечается в сообщении МИД РК, главе ЕБРР было передано официальное приглашение Президента РК ­Касым-Жомарта Токаева на Astana International Forum, который пройдет в июне 2023 года.

После Мухтар Тлеуберди провел в Лондоне встречу с представителями британского делового сообщества в формате интер­активного «круглого стола», организованного на площадке компании British Expertise International. Участники меро­приятия обсудили процесс политических и экономических реформ, проводимых в Казахстане, пути повышения привлекательности нашей страны для иностранных инвестиций и перспективные сферы торгово-экономического сотрудничества.

Глава МИД РК также посетил Парламент Великобритании и провел встречу с председателем Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном (ВППГ), депутатом Консервативной партии Бобом Стюартом. Стороны обсудили пути активизации межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Великобрита­нией, включая планируемый визит делегации ВППГ в Астану в следующем году.

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