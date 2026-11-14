Под председательством Марата Азильханова и Наринэ Микаелян прошло заседание Отраслевой комиссии по вопросам общенационального единства Қазақстан Халық Кеңесі.

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Открывая заседание, председатель Комитета общественного согла­сия и общенационального единства Марат Азильханов обозначил широкий спектр пос­тупивших инициатив – от поддерж­ки сел и продвижения государственного языка до повышения цифровой грамотности, развития образования, культуры и молодежной политики. Отдельный акцент был сделан на проектах, в которых этнокультурные объединения и общественники напрямую подключаются к решению повседневных вопросов граждан.

Заметный блок предложений касался популяризации литературы и культуры чтения в русле задач, поставленных Главой государства.

Наринэ Микаелян презентовала два проекта: «Народное искусство без границ» предполагает серию творческих встреч и мастер-классов с известными деятелями культуры и «Час чтения» – это площадка для совместного обсуж­дения книг с представителями этнокультурных объединений.

Абдулла Исматуллаев презентовал проект «Оқырман ұлт», нацеленный на приобщение сельской молодежи к чтению через открытие читательских клубов, встречи с писателями и обновление библио­течных фондов.

Для популяризации произведений казахстанских авторов разных этнокультурных традиций и расширения присутствия литературы на государственном языке Белла Газдиева предложила проводить ежегодный литературный фестиваль «Бір ел, көп хикая⁄Одна страна, множество историй».

Прикладные решения для регионов предложила Руфина Усанова. Первое – Карта общест­венных проблем и инициатив предполагает в каждом районе и городе формирование списка из 10–20 самых острых проблем на основе обращений граждан и анализа соцсетей с закреплением ответственных госорганов, мер и сроков исполнения.

А инициатива «Бірлік – нақты істе» заключается в том, что каждое этнокультурное объединение будет вести минимум один постоянный полезный социальный проект. На базе домов дружбы спикер предложила создать сеть цифровых наставников – волонтеров «Цифрлық қамқорлық», которые научат граж­дан пользоваться госуслугами, онлайн-банкингом и распознавать интернет-мошенников.

Тему продвижения госязыка поднял Лугмар Буларов. Его пилотный проект «Роль государственного языка в этнокультурном многообразии», разработанный на примере Кордайского района Жамбылской области, направлен на развитие языковой среды, запуск регулярных курсов для молодежи и взрослых и привлечение квалифицированных педагогов.

Ряд инициатив коснулся работы с молодежью, преемственности поколений и экологии. Юрий Тимощенко представил инициа­тиву «Ұрпақ өнегесі», нацеленную на развитие наставничества между поколениями и воспитание общественной ответственности.

Рафаил Гаджибалаев предложил проекты по межрегиональному сотрудничеству, среди которых экологическая акция «Жасыл мектеп: 500 деревьев единства» под эгидой программы «Таза Қазақстан».

Виталий Хмелевский, Александра Цхай и другие участники озвучили предложения по развитию предпринимательского мышления, финансовой грамотности и профессиональных навыков молодежи, включая организацию прямого диалога начинающих специалистов с представителями бизнеса, а также ряд культурных и образовательных инициатив.

Как было отмечено в ходе заседания, все представленные проекты объединяет общий принцип: общенациональное единство должно укрепляться через конкретные дела и совместную работу граждан.

Все наиболее значимые и перс­пективные предложения будут вынесены на рассмотрение Комитета общественного согласия и общенационального единства для дальнейшей проработки и воплощения в жизнь.