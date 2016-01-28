​Укрепляя государственность

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Глава Сената отметил, что парламентарии выполняют большую работу по укреплению независимости страны, активно участвуют в успешной реализации реформ Президента.

– За этот исторический период сформирована прочная правовая база нашего государства, принято более двух тысяч законов, направленных на обеспечение социально-экономического развития, – отметил К. Токаев.

Накануне важной для казахстанского общества историчес­кой даты – 25-летия независимости страны – председатель Сената призвал уделять особое внимание созидательной деятельности во имя укрепления государства.

– В ежедневно меняющихся экономических условиях реализация масштабных мер по модернизации, выдвинутых Главой государства, является важнейшей задачей сегодняшнего дня, – подчеркнул К. Токаев.

В ходе заседания сенаторы ратифицировали Протокол о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Казахстаном и Чехией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доход и на капитал. Протокол предусматривает расширение сотрудничества налоговых структур двух договаривающихся государств путем обмена информацией по вопросам налогообложения в целях предотвращения уклонения от налогов и избежания двойного налогообложения.

Палата ратифицировала Соглашение о гранте (Проект развития молодежного корпуса) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, выступающим в качестве администратора Трастового фонда одного донора для программы по повышению энергоэффективности и развития молодежного корпуса. По информации министра образования и науки Аслана Саринжипова, в соответствии с соглашением Всемирный банк дает согласие на выделение Казахстану гранта в размере 21 763 000 у. е. для оказания содействия в финансировании Проекта развития молодежного корпуса. Цель проекта заключается в стимулировании вовлеченности в жизнь общества молодежи, особенно социально уязвимых групп, через реализацию инновационной программы сервисного обучения. Предполагается определение стипендии для участников проекта и обеспечение их полной или частичной занятости в течение определенного периода. Кроме того, будут определены организации, заинтересованные в предоставлении возможностей стажировки и ученичества для членов молодежного корпуса.

Принят Закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Индия о передаче осужденных лиц». Как пояснил первый заместитель Генерального прокурора Иоган Меркель, соглашение подписано 8 июля 2015 года в Астане. Документ регламентирует вопросы, связанные с возможностью передачи осужденных граждан двух стран для дальнейшего отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются. Ратификация соглашения будет способствовать реинтеграции осужденных лиц в общество их граж­данской принадлежности.

Также, согласно повестке заседания, на основании представления председателя Конституционного совета сенаторы прекратили полномочия члена Конституционного совета Анар Жаилгановой в связи с вступлением в политичес­кую партию «Нұр Отан».

В ходе заседания заслушан депутатский запрос сенатора Серика Акылбая по вопросам дальнейшего совершенствования законодательства по вопросу декларирования доходов и имущества физических лиц.

