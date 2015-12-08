​Укрепляя государственность

Современный этап мирового развития еще раз продемонстрировал возрастающую взаимосвязь глобальной экономики и политических процессов на международной арене. Мы все являемся свидетелями того, что столкновение политических интересов крупнейших стран приводит к использованию в этой борьбе не только политических, но и экономических инструментов. В таких условиях экономика становится заложником политической ситуации, что в совокупности ухудшает и без этого кризисные экономические явления.

К сожалению, значительное давление на мировую экономику сегодня стали оказывать и такие факторы, как международный терроризм и религиозный экстремизм. Именно различие в подходах мировых держав к решению этих проблем, попытки, как отметил Президент, вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных государств становятся причинами роста нестабильности и конфликтности во всем мировом сообществе. Глава государства подчеркнул, что именно в условиях таких глобальных проблем и факторов противостояния между мировыми и региональными центрами предстоит развиваться и укреплять свою независимость нашему Казахстану.

Что бы хотелось выделить в предложенной Президентом страны целостной стратегии действий в этих условиях? Во-первых, мысль о том, что во всем, что бы мы ни делали, надо исходить из реальных возможностей нашей страны. Говоря другими словами, надо не гнаться за новыми масштабными инициативами, а завершить и довести до ума все начатые дела. Во-вторых, Глава государства призывает всех без исключения граждан страны и, особенно государственные органы, жить по средствам как рачительные хозяева, избегать лишних затрат. Поручается оптимизация неэффективных бюджетных расходов, в том числе в рамках программ регионального и индустриального развития, а также привлечение частного капитала.

В-третьих, забота о благосостоя­нии казахстанцев, как и раньше, остается одной из приоритетных задач. Несмотря на всеобщую оптимизацию затрат бюджета страны, Президент поручает сохранить и приумножить социальную защиту тех групп населения, которые дейст­вительно нуждаются в помощи государства. Предполагается давно ожидаемое повышение зарплат работников социальной сферы и государственных служащих низшего и среднего звена.

В-четвертых, Президент актуализирует вопрос социальной справедливости в обществе. Суть его заключается в том, чтобы люди, которые разбогатели, в первую очередь благодаря помощи государства, осознали свою роль в дальнейшем стабильном развитии экономики и социальной сферы страны. В-пятых, привлекательна идея использовать глобальный кризис для того, чтобы нарастить внутренние возможности экономики Казахстана и после преодоления вызовов стать еще более сильным государством. А это развитие собственного производства, привлечение зарубежных и иностранных инвесторов, совершенствование управления и оптимизация государственных предприятий, участие казахстанцев в масштабной приватизации госсобственности и другое.

Внушает гражданам оптимизм и тезис о том, что и этот виток мирового кризиса мы, как и раньше, сможем все вместе преодолеть. При этом Президент отмечает, что мы уже справлялись с еще более сложными проблемами, и сейчас у нашей страны есть большой задел, созданный за 24 года независимости. В частности, наша страна при необходимости сможет жить даже при еще более низкой цене на экспортируемые нами энергоносители. Особо подчеркивается, что это не должно происходить за счет использования средств Национального фонда, которые должны стать достоянием будущих поколений. Главное – сохранить наше единство в целях и общее стремление к развитию.

Крайне важно обращение Президента страны к молодежи активно осваивать рабочие специальности, от которых непосредственно зависит развитие многих отраслей экономики страны. Государство идет на беспрецедентные меры по обеспечению с 2017 года бесплатного профессионально-технического образования для всех, что, по сути, будет означать государственную гарантию на бесплатное получение первого профессионального образования для молодежи.

В целом нынешнее Послание Президента народу страны воодушевляет казахстанцев на новые созидательные шаги во благо развития государства и общества в условиях новых вызовов времени.