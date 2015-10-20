Укрепляя казахстанскую идентичность Свежий выпуск 452 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Получить представление о больших делах, совершаемых в регионе, можно еще на подступах к областному центру – там, где проходит реконструкция участка автомобильной дороги Жезказган – Петропавловск. Работы здесь начались четыре месяца назад, завершить капитальное обновление 11-километрового участка трассы планируется в марте 2017 года. Стои­мость проекта, реализуемого в рамках государственной программы «Нұрлы жол», составляет 5 млрд 183 млн тенге.

А в самом Петропавловске Госсек­ретарь приняла участие в церемонии открытия Дворца спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем, тут же разместится школа велосипедистов. Подобного объекта в регионе еще не было, мечтали же о нем североказах­станцы давно, видя в нем дополнительный импульс исполнения поручения Главы государства по обеспечению здоровья нации. Отметив важность события, Гульшара Абдыкаликова подчеркнула: «Сейчас по Северо-Казахстанской области очень хорошие показатели по привлечению населения в массовый спорт: если по республике им занимается 20% населения, то у вас – 27. Область всегда славилась такими спортсменами, как Александр Винокуров, наш олимпийский чемпион, Маргарита Мукашева, Жанат Жакиянов и другие» – и пожелала североказахстанцам новых спортивных побед.

Затем Гульшара Абдыкаликова приняла участие в расширенном заседании Совета Северо-Казахстанской АНК под председательством акима СКО Ерика Султанова, на котором присутствовали также заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, член Совета АНК, заведующий кафедрой АНК Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Анатолий Башмаков.

Задавая тон разговору, Госсекретарь отметила, что Северо-Казахстанская Ассамблея народа Казахстана – одна из самых активно и целенаправленно действующих в республике. Это особенно важно в свете новых больших задач Года ассамблеи, Плана нации, продвижения общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и странового бренда «Ұлы Дала Елі».

Участниками расширенного заседания совета были обсуждены вопросы реализации выдвинутых Нурсултаном Назарбаевым пяти институциональных реформ, государственной политики в сфере межэтнических отношений, комплексной работы по укреплению и развитию казахстанской идентичности и единства, формированию нового казахстанского патриотизма. Так, в ходе акции «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел» в области проведено свыше 260 мероприятий, около 9 тыс. человек получили помощь на сумму более 28 млн тенге.

Решающее значение имеет тесное взаи­модействие органов государственной власти и общественности – в СКО оно сложилось в достойном подражания виде, за что Ералы Тугжанов сердечно поблагодарил акима области Ерика Султанова. О роли региональной Ассамблеи народа Казахстана с трибуны подробно рассказал заведующий секретариатом областной АНК Наиль Салимов. Аким района М. Жумабаева Аскар Бегманов, председатель центра азербайджанской культуры Тахир Гусейнов, руководитель этнокультурного центра «Ынтымак» Людмила Емельянова, студент СКГУ Назим Надиров рассказали об опыте своей работы. В каждом выступлении прозвучали и конкретные предложения по совершенствованию и углублению работы АНК. С заключительным словом выступил аким области Ерик Султанов: политика Главы государства находит самый горячий отклик в сердцах североказахстанцев, видящих в единстве и согласии самый надежный залог будущего страны – единого для всех.

В ходе рабочей поездки Гульшара Абдыкаликова ознакомилась с ходом строительства в Петропавловске детского сада на 320 мест. В СКГУ Госсекретарь встретилась с участниками программы «Серпін-2050», в ходе которой обсуждены вопросы адаптации и развития творческого потенциала студентов. По программе «Серпін-2050» в области обучаются более 800 студентов, в том числе прибывших из Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Алматинской областей.

В рамках мероприятий, посвященных 550-летию Казахского ханства, вниманию Государственного секретаря был представлен музейный фонд, а также экспозиции и выставки, посвященные великому Абылай-хану.

Завершилась поездка встречей с представителями женской общественности региона, на которой обсуждены вопросы активизации участия женщин в реализации Плана нации «100 конкретных шагов», поддержки женского предпринимательства, укрепления традиционных духовных и семейных ценностей, развития семейно-демографической политики. Госсекретарь с удовлетворением отметила, что в каждый свой приезд в СКО она наблюдает существенные продвижения по части реализации гендерной политики. В этом плане область входит в число республиканских лидеров: женщины составляют четверть депутатского корпуса маслихатов всех уровней, умело берутся за организацию производств, активно содействуют укреплению гражданского мира и согласия, семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни и решению других насущных проблем. Подробно об этом говорили заместитель акима области Анархан Дюсенова, председатель Ассоциации деловых женщин СКО Бахытжан Самиева, предприниматели и другие участницы встречи. Диалог оказался весьма полезным.

По итогам рабочей поездки Г. Абдыкаликовой был дан ряд конкретных поручений государственным органам.



