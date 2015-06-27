Укрепляя казахстанскую идентичность Статьи 1409

Образование, триединство языков, история и культура – вот фундамент, на котором основываются наши великие ценности и достижения. Они всегда будут объединять нас, укреплять сплоченность общества, и в комплексе с проводимыми в стране реформами дадут мощный импульс в ходе реализации новой экономической политики "Нұрлы жол" и долгосрочной Стратегии "Казахстан-2050".



В республике государственная политика основывается на общечеловеческих ценностях, на духовных и культурных традициях этносов, обеспечивающих поступательное развитие государства в целом. Яркое свидетельство тому – Ассамблея народа Казахстана, созданная Указом Президента Нурсултана Назарбаева. В мире сегодня признается уникальность казахстанской модели межэтнической и межконфессиональной толерантности и согласия. Казахстанцы, сохраняя традиции, одновременно открыты для современных новаций, готовы к приобщению к духовным ценностям других культур.



Реализация пяти институциональных реформ Главы государства будет служить гарантом укрепления независимости Казахстана, способствовать сохранению гражданского мира и национального согласия, консолидации и объединению народа республики в процессе строительства демократического общества.



За годы независимости проведено много успешных реформ. Их неотъемлемой частью является совершенствование языковой политики, нацеленной на создание условий для всестороннего развития и функционирования языков всех этносов.



С момента обретения Казахстаном независимости активно ведется работа по изучению государственного языка. Это обусловлено социальными интересами самого общества. Казахский язык приобрел консолидирующую функцию, стал фактором культурно-политического единства народа Казахстана. Свободное владение государственным языком – объективная потребность каждого гражданина республики, и трудно не заметить, что казахский становится все более востребованным, причем в различных сферах общественной жизни.



Статья 4 Закона "О языках в Республике Казахстан" зафиксировала, что государственный язык – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории страны. Но государство заботится также о создании условий для изучения и развития всех языков народов Казахстана. Поэтому необходимо в рамках программы "Триединство языков" определить, каков будет уровень знания государственного, русского и английского у нынешнего молодого поколения. Это основа единства общества, роста и укрепления его конкурентоспособности, что крайне актуально с точки зрения вхождения Казахстана в число 30 наиболее развитых стран.



Одна из главных забот Президента страны Нурсултана Назарбаева – повышение авторитета и роли казахского языка, а также создание условий для реального развития других национальных языков. В обществе есть понимание, что от этого зависит успешное будущее нашей страны.



Уверен и убежден: реализация Плана нации "100 шагов" будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности, согласия и формированию казахстанской идентичности, консолидации общества на основе общенациональной идеи "Мәңгілік Ел".



Марат УТЕУБАЕВ, член политсовета Экибастузского городского филиала партии "Нур Отан", кандидат исторических наук, профессор Российской академии естествознания, Экибастуз