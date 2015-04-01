Укрепляя контакты

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Рысты АЛИБЕКОВА
Организаторами мероприятия выступили Министерство по инвестициям и развитию РК и Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». В работе бизнес-форума приняли участие более 300 представителей бизнеса двух стран. На повестке дня были вопросы торгово-экономического сотрудничества деловых кругов Казахстана и Венг­рии, презентации Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015–2019 годы, а также шла речь о новом пакете мер для иностранных инвесторов.
В приветственном слове вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Сагадиев отметил, что сотрудничество между нашими странами характеризуется глубоким и честным политическим диалогом, активной торговлей и растущими инвестиционными взаимоотношениями. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии этого партнерства, в частности, в привлечении инвестиций в такие сферы, как добывающая промышленность, переработка пищевой продукции, производство стройматериалов. В текущем году стартовал новый пятилетний план ГПИИР. Государство взяло на себя обязательство построить комфортную и благоприятную инвестиционную среду для прямых иностранных инвестиций, поэтому кардинально меняет законодательство в этой сфере. К примеру, инвесторам предоставляется возможность безналоговой деятельности с привлечением рабочей силы, возвратом до 30% инвестиций, вложенных в страну.
– Таким образом, Казахстан надеется и далее обеспечивать активный рост, несмотря на неблагоприятные экономические условия, и оставаться в числе 20 наиболее быстро растущих стран в мире, – заключил Е. Сагадиев.
В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подчерк­нул, что политическое сотрудничество между двумя странами всегда было идеальным, что и создает лучшую основу для развития деловых взаимосвязей между бизнес-сообществами обеих стран.
Отметив, что Казахстан является партнером номер один в этом регионе, глава венгерского министерства признал, что объем двусторонней торговли, несмотря на то что за последние 5–10 лет он превысил 200 млн. долларов, тем не менее остается низким.
– У нас есть потенциал, поскольку Центральная Европа становится двигателем роста в ЕС, а Казахстан – государство с самой быстро растущей экономикой в регионе, – сказал он.
П. Сийярто сообщил, что планируется подписание соглашения между двумя правительствами о создании стратегического совета, который будет способствовать более активному политическому сотрудничеству, а также соглашения об открытии совместного фонда финансирования. Фонд с капиталом в 20 млн. долларов с обеих сторон в качестве первого шага будет служить финансовой основой для сотрудничества между компаниями двух стран.
Наряду с этим Эксим­банк открывает кредитную линию в размере 50 млн. долларов для делового парт­нерства казахстанских и венгерских компаний.
– Наше твердое намерение заключается в том, чтобы увеличить количество венгерских компаний малого и среднего бизнеса, инвестирующих в восточные рынки, – подчеркнул П. Сийярто. – Сейчас от 2,5 до 3 тысяч субъектов МСБ Венгрии конкурируют на внешних рынках. Мы хотели бы в ближайшем будущем увеличить их количество до 12 тысяч и надеемся, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Венгрией внесет положительный вклад в эту работу.
Обратив внимание на то, что за последние 10 лет объем двусторонней торговли между нашими странами увеличился на 8 млн. долларов, или на 63%, венгерский экспорт в Казахстан вырос на 145%, министр заметил, что это свидетельствует о готовности обеих сторон вести совместный бизнес. Он заверил, что венгерское Правительство и в дальнейшем будет поддерживать бизнес-сотрудничество между компаниями обеих стран.
По итогам бизнес-форума подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве в легкой промышленности, сферах нефти и газа, торговли и финансов, производства медицинского оборудования, подготовки и развития кадров.

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