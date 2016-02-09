​Укрепляя контакты

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

В своем выступлении сенатор отметил, что Закон «О государственно-частном партнерстве», принятый в Казахстане в октябре 2015 года, разработан в рамках реализации Пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

– Целью закона о ГЧП так же, как и модельного закона МПА СНГ «О публично-частном партнерстве», является создание условий для эффективного долго­срочного взаимодействия государства с субъектами предпринимательства путем объединения их ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и реализации общественно значимых задач, – подчеркнул Л. Турлашов.

Сенатор выразил уверенность в том, что практика разработки Межпарламентской ассамблеей СНГ модельных законов будет успешно продолжена и послужит основой для принятия национальными парламентами законов, регламентирующих правовые аспекты социально-экономического развития.

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