​Укрепляя контакты

В своем выступлении сенатор отметил, что Закон «О государственно-частном партнерстве», принятый в Казахстане в октябре 2015 года, разработан в рамках реализации Пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

– Целью закона о ГЧП так же, как и модельного закона МПА СНГ «О публично-частном партнерстве», является создание условий для эффективного долго­срочного взаимодействия государства с субъектами предпринимательства путем объединения их ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и реализации общественно значимых задач, – подчеркнул Л. Турлашов.

Сенатор выразил уверенность в том, что практика разработки Межпарламентской ассамблеей СНГ модельных законов будет успешно продолжена и послужит основой для принятия национальными парламентами законов, регламентирующих правовые аспекты социально-экономического развития.