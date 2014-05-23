Укрепляя контакты

В мире
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Вице-спикер Мажилиса, позд­равив с успешным проведением первого тура выборов президента Афганистана, выразила уверенность, что данные выборы являются началом нового этапа в дальнейшей стабилизации страны. 

Д. Назарбаева также отметила, что Казахстан поддерживает восстановление мира и стабильности в Афганистане и будет продолжать содействовать развитию дружественной страны.

При этом, по словам вице-спикера Мажилиса, особое значение для афганского общества имеет реализация образовательной программы для молодежи Афганистана.

– Этот образовательный проект, на реализацию которого по поручению Президента Казахстана выделено 50 миллионов долларов, предоставляет шанс для афганской молодежи получить высшее медицинское, техническое или специальное образование, – сказала Д. Назарбаева. 

В свою очередь Х. Газанфар поблагодарила Главу нашего государства за поддержку и содействие мирному развитию Афганистана, отметив в том числе и важность для страны программы образования. 

В ходе встречи собеседницы особое внимание уделили роли женщин стран Центральной Азии в укреплении взаимодействия, в том числе и экономического, государств региона. 

Говоря о парламентской деятельности, Д. Назарбаева акцентировала внимание на необходимости содействия в развитии парламентаризма в Афганистане. При этом вице-спикер Мажилиса подчеркнула успехи афганских женщин-депутатов, чис­ленность которых в парламенте страны неуклонно растет и в нас­тоящее время составляет 28%. 

Д. Назарбаева и Х. Газанфар были едины во мнении, что контакты казахстанских и афганских парламентариев, в том числе и между женщинами-депутатами, вносят значительный вклад в расширение двустороннего сотрудничества. 

Роза РАХМЕТУЛЛИНА

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