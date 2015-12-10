Укрепляя международную безопасность Статьи 724 Инеш БЕРЖАНОВА

фото из архива «КП»

Напомним, предложение о принятии Всеобщей декларации впервые было озвучено Главой государства в 2010 году на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Официальное же утверждение документа на недавнем заседании Генассамблеи ООН теперь можно назвать признанием мировым сообществом важности и своевременности инициативы нашего Пре­зидента. Как отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Барлыбай Садыков, это серьезный вклад нашей страны в укрепление меж­дународной безопасности. Ведь документ призван создать атмосферу доверия между странами.



Одним из важных аспектов дек­ларации является предложение Главы государства о перенаправлении финансовых средств, которые сейчас расходуются на хранение и модернизацию ядерного оружия на цели устойчивого развития, укрепления международной безо­пасности, избавления человечества от бедности.



Впрочем, это не единственная антиядерная инициа­тива Президента. О ходе реализации стартовавшего в 2012 году Международного проекта АТОМ рассказал председатель Комитета по Международной информации МИД РК Роман Василенко. По его словам, главная цель инициативы по привлечению внимания общественности разных стран мира к проблеме ядерного разоружения практически решена. Поскольку петицию за отмену ядерного оружия уже подписали официальные представители более чем ста стран мира.

За это время проект был презентован в Чехии, Японии, Германии, Индии, Авст­рии. И везде он вызывал одобрение и согласие. А сегодня, что также немаловажно, наша страна совместно с Японией получили статус официальных сопредседателей Конференции по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на период с 2015 по 2017 год.



– Думаю, что совместными усилиями страны, имею­щие личный опыт столк­новения с последствия­ми применения ядерного оружия, должны принести эффективные результаты, – подчеркнул Р. Василенко. – Наши народы испытали на себе все ужасы этой катастрофы. И, как никто другой, знают о том, какую угрозу таит в себе ядерное оружие.



По словам представителей МИД РК, уже началась работа по заполнению юридических пробелов в реализации пунктов Всеобщей дек­ларации. Кстати, есть вероятность того, что в рамках ее поэтапного осуществления будет создана зона, свободная от ядерного оружия, на Ближнем Востоке по аналогии с Цент­ральной Азией.



Выступающие также озвучили намерение Казахстана принять участие в Саммите по ядерной безопасности, который пройдет в апреле следующего года в Вашингтоне, рассказали о планах по проведению мероприятий, посвященных предстоящему 25-летию закрытия Семипалатинского полигона.

