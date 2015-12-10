Укрепляя международную безопасность

фото из архива «КП»
Напомним, предложение о принятии Всеобщей декларации впервые было озвучено Главой государства в 2010 году на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Официальное же утверждение документа на недавнем заседании Генассамблеи ООН теперь можно назвать признанием мировым сообществом важности и своевременности инициативы нашего Президента. Как отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Барлыбай Садыков, это серьезный вклад нашей страны в укрепление международной безопасности. Ведь документ призван создать атмосферу доверия между странами.
Одним из важных аспектов декларации является предложение Главы государства о перенаправлении финансовых средств, которые сейчас расходуются на хранение и модернизацию ядерного оружия на цели устойчивого развития, укрепления международной безопасности, избавления человечества от бедности.
Впрочем, это не единственная антиядерная инициатива Президента. О ходе реализации стартовавшего в 2012 году Международного проекта АТОМ рассказал председатель Комитета по Международной информации МИД РК Роман Василенко. По его словам, главная цель инициативы по привлечению внимания общественности разных стран мира к проблеме ядерного разоружения практически решена. Поскольку петицию за отмену ядерного оружия уже подписали официальные представители более чем ста стран мира.
За это время проект был презентован в Чехии, Японии, Германии, Индии, Австрии. И везде он вызывал одобрение и согласие. А сегодня, что также немаловажно, наша страна совместно с Японией получили статус официальных сопредседателей Конференции по вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на период с 2015 по 2017 год.
– Думаю, что совместными усилиями страны, имеющие личный опыт столкновения с последствиями применения ядерного оружия, должны принести эффективные результаты, – подчеркнул Р. Василенко. – Наши народы испытали на себе все ужасы этой катастрофы. И, как никто другой, знают о том, какую угрозу таит в себе ядерное оружие.
По словам представителей МИД РК, уже началась работа по заполнению юридических пробелов в реализации пунктов Всеобщей декларации. Кстати, есть вероятность того, что в рамках ее поэтапного осуществления будет создана зона, свободная от ядерного оружия, на Ближнем Востоке по аналогии с Центральной Азией.
Выступающие также озвучили намерение Казахстана принять участие в Саммите по ядерной безопасности, который пройдет в апреле следующего года в Вашингтоне, рассказали о планах по проведению мероприятий, посвященных предстоящему 25-летию закрытия Семипалатинского полигона.