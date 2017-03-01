Глава государства отметил, что Рабочей группой проведена большая работа по сбору, обработке, анализу и обсуждению предложений по проекту конституционных реформ, вынесенных на всенародное обсуждение.

– Используя свое конституционное право, мной принято решение о внесении изменений в Основной закон посредством обсуждения в Парламенте, без вынесения на референдум, – сказал Президент, отметив, что это важный шаг. Вносимые изменения позволят придать особый импульс развитию нашей страны.

– Следует отметить, что мы сохраняем нашу казахстанскую политическую модель – президентскую республику. Система государственного управления в соответствии с требованиями времени должна быть гибкой. В результате проведенных реформ часть властных полномочий будет передана от одной ветви власти к другой, усилятся контрольные функции представительных органов над Правительством и исполнительными органами, направленные как на их профессионализацию, так и на утверждение принципа власти народа. Нам предстоит решить судьбу важного для будущего народа документа, подвести итоги всенародного обсуждения, определить сроки вынесения их на рассмотрение Парламента. Установлено, что вносятся изменения в 23 статьи Конституции, 35 поправок в законы. Суть вносимых изменений – перераспределение ряда полномочий Президента другим ветвям власти, – сказал Глава государства.

В своем выступлении Нурсултан­ Назарбаев также обратил внимание присутствующих на фактор успешности президентской модели управления, благодаря которой страна стала узнаваемой в мировом сообществе, возросло благосостояние граждан, проводится планомерная работа по дальнейшему его улучшению.

– Согласно реализуемым в стране Пяти институциональным реформам, новому Посланию народу Казахстана определенного преобразования требует и политическая система нашей рес­публики, – заключил Нурсултан Назарбаев.

О подготовке предложений по перераспределению полномочий между ветвями власти, которые предусмотрены как изменениями в Конституции, так и в законах страны, доложил руководитель Рабочей группы Адильбек Джаксыбеков.

– Зафиксированы все мнения, вопросы и предложения, которые поступили в ходе всенародного обсуждения. Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог прислать материалы. Граждане проявили высокую активность по обсуж­дению предлагаемых реформ. Предложения поступали из всех регионов, практически от всех групп населения, различные идеи присылали ученые, юрис­ты, общественные деятели, бизнес-сообщества. Большое число предложений поступило в пос­ледние дни обсуждения. Все это свидетельствует о правильности решения Президента обсудить конституционную реформу в обществе, – отметил Адильбек Джаксыбеков.

В общей сложности проведено более 150 мероприятий с участием политических партий, общественных объединений, вузов. Охвачены практически все слои населения, начиная от преподавателей высших учебных заведений, студентов, заканчивая работниками производств. Активная работа также велась через СМИ, Интернет. Всего от граждан поступило более 6 тыс. предложений, затрагивающих 63 статьи Конституции, которые включают все разделы Основного закона.

Как отметил руководитель Рабочей группы, предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом вынесенных на всенародное обсуждение норм. Все они были систематизированы в несколько блоков. Так, свыше 40 предложений поступило по разделу, определяющему статус и полномочия Главы государства.

При этом несмотря на то, что целью реформы является перераспределение полномочий Президента в пользу их передачи другим ветвям власти, во многом поступившие инициативы были направлены на усиление полномочий Главы государства.

– В отношении полномочий Парламента поступило 88 предложений, в целом направленных на поддержку инициативы усиления его роли при формировании Правительства. В частности, были предложения о переходе к парламентской республике, однопалатному Парламенту, избрании депутатов по принципу мажоритарной системы. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу посредством ограничения баллотироваться не более одного раза, повышения возрастного ценза, – проинформировал Адильбек Джаксыбеков.

Руководитель Рабочей группы также остановился на предложениях по статусу и деятельности Правительства в части усиления его подотчетности перед законотворческим органом страны. В их числе – закрепление обязательного согласования с Мажилисом всего состава Правительства, его отчетности не только перед Мажилисом, но и Парламентом в целом. Глава Администрации Президента также отметил предложения, направленные на изменение порядка формирования Конституционного совета и его преобразования в Конституционный суд.

– Наибольшее число предложений поступило по правоохранительному и судебному блоку – всего 2 148, – заметил Адильбек Джаксыбеков. – В частности, был поставлен вопрос об усилении требований к судьям, повышении минимально допустимого возраста и стажа работы по юридической специальности. Правда, все это уже было сделано в соответствие с Планом нации еще в 2015 году.

Большой блок вопросов касался адвокатской деятельности, представители профессии считают нужным отразить в новом проекте свои полномочия, усилить гарантии прав обвиняемых, сократить срок ареста без санкций и другое. Звучали инициативы по уточнению статуса и полномочий прокуратуры, деятельности маслихатов и местных органов власти. В частности, предлагалось повысить возрастной ценз для депутатов маслихатов, ограничить их права при повторном баллотировании.

Несмотря на широкий круг предлагаемых к рассмотрению предложений, все они были изучены как экспертами Казахстана, так и специалистами из-за рубежа. В рамках обсуждения даже прошли консультации с экспертами Венецианской комиссии, которые также озвучили свои отклики на проводимые в нашей стране реформы.

– При доработке Проекта конституционных реформ мы в первую очередь исходили из ваших установок и наставлений, – сказал, обращаясь в Главе государства, руководитель Администрации Президента. – Нашим приоритетом было сохранение президентской формы правления, а также обеспечение стратегической стабильности всей системы государственной власти.

По мнению же Главы государства, широкий характер мнений и предложений, поступивших от граждан, свидетельствует об имеющихся недостатках и недочетах в нашей деятельности, которые необходимо устранить в последующей работе.

В ходе заседания выступили все члены Рабочей группы. В частности, были обсуждены поправки в статью 26 действующей редакции Конституции Республики Казахстан касательно права собственности. Члены Рабочей группы озвучили различные предложения населения в отношении предлагаемых изменений в указанную норму. В свою очередь Нурсултан Назарбаев предложил не вносить изменения в статью 26 с учетом мнения граждан Казахстана, отметив необходимость проведения дальнейших мер по совершенствованию законодательства и разъяснению основных его положений.

Вместе с тем члены Рабочей группы проинформировали Главу государства об обеспокоенности большинства казахстанцев процессом перераспределения некоторых полномочий, отметив необходимость сохранения сильной президентской вертикали.

Подводя итоги заседания, Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул важность и актуальность проведения предстоящих реформ, указав на высокую активность граждан страны в обсуждении предлагаемых поправок.

– Предложенные изменения в государственное устройство направлены на дальнейшее укрепление демократизации нашего общества, основ народовластия, усиление роли Парламента, повышение самостоятельности и ответственности Правительства при президентской форме правления. В этом вся суть реформ. Кроме того, будет модернизирована конституционная основа деятельности правоохранительной и судебной системы, усовершенствована система конституционного надзора. Укрепляются гарантии неизменности нашего конституционного строя. В ближайшее время проект изменений в Конституцию будет передан в Парламент для обсуждения, – сказал Президент.

Глава государства выразил благодарность всем членам Рабочей группы за плодотворную и важную историческую работу.

Продуктивность проделанной работы по обсуждению программы конституционной реформы, по итогам встречи отметила профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова. По ее словам, изменения, речь идет об усилении роли Парламента и повышении ответственности Правительства, будут нацелены исключительно на совершенствование государственного управления, дальнейшую демократизацию общества.

Ректор Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева доктор юридических наук Омирали Жалаири, в свою очередь, заметил, что с учетом всенародного обсуждения на совещании были расставлены все акценты по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию и другие законы РК. Важно при этом, что все участники диалога большинством голосов поддержали проект реформ. Наделение Парламента большими полномочиями в конечном итоге отразится на благосостоянии всех граждан. Ведь, по сути, источником власти в стране является народ, а законодатели – их представители во власти. Вместе с тем большая ответственность будет возложена на Кабинет министров, что обязательно в перспективе должно положительно отразиться на социально-экономическом благополучии государства.