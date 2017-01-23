​Укрепляя партнерство

Канадские парламентарии посещают нашу страну в рамках турне по странам Восточной Европы и Центральной Азии. И визит именно в Казахстан, по словам Нурлана Нигматулина, свидетельствует о том, что наша страна является одним из ключевых партнеров Канады. Поздравив парламентариев с 150-летием Канады, которое отмечается в нынешнем году, Нурлан Нигматулин передал пожелания успехов, благополучия и процветания всему канадскому народу.

Спикер Мажилиса также отметил символичность визита накануне 25-летия установления дип­ломатических отношений между двумя странами, подчеркнув при этом заинтересованность в укреплении межпарламентских контактов и казахстанско-канадских отношений в целом. По словам Нурлана Нигматулина, важной для двустороннего политического диалога выступила встреча Президента Казахстана ­Нурсултана Назарбаева с Премьер-министром Канады Джас­тином Трюдо на полях саммита G20 в Китае в сентябре прошлого года.

Собеседники обсудили комплекс вопросов казахстанско-канадских отношений, отметив среди стратегических направлений сотрудничество в урановой сфере, нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, а также в сфере образования и туризма. Нурлан Нигматулин и Роберт Нолт констатировали схожесть подходов двух стран в вопросах укреп­ления региональной безопас­ности и стабильности.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на политичес­ком обращении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира», в котором определены приоритеты работы Астаны в Совете Безопасности. Это достижение мира без ядерного оружия, предотвращение угрозы глобальной войны, содействие миру в Афганистане и формирование зоны мира в Центральной Азии, создание Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

– Мы будем укреплять взаимодействие с Канадой на международной арене путем проведения регулярных консультаций, координации усилий в различных международных структурах, взаимной поддержки инициатив и позиций, – сказал Нурлан Нигматулин.

Канадские парламентарии в свою очередь отметили, что Канада с нетерпением ждет тот вклад, который внесет Казахстан в решение актуальных вопросов, стоящих сегодня перед всем человечеством. Высокая оценка также дана и современному развитию Казахстана, реализуе­мым реформам.

– За 25 лет Независимости Казахстан открыл себя для инвестиций и капиталовложений из других стран, в том числе и Канады. Казахстан реализовал очень много программ, включая реформирование государственной службы, верховенство права, плюрализм. И мы в этом поддерживаем Казахстан, – сказал Роберт Нолт.

Говоря об укреплении межпарламентских отношений, собеседники выразили уверенность, что большой вклад в их развитие внесут представительные группы по сотрудничеству.

В завершение встречи председатель Мажилиса передал своему канадскому коллеге приглашение посетить нашу страну с официальным визитом.