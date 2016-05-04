​Укрепляя партнерство

Стороны рассмотрели состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и СУАР. Бакытжан Сагинтаев и Чжан Чуньсянь констатировали укрепление культурных и торгово-экономических связей, что наглядно демонстрируют работа международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», открытие «зеленого коридора» для сельхозпродукции КНР, увеличение грузопотока через железнодорожные переходы Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос, наращивание сотрудничества на морском терминале Ляньюньган.

В связи с этим первый заместитель Премьер-Министра РК и секретарь парткома СУАР отметили важность создания Форума межрегионального сотрудничества РК и КНР.

В ходе переговоров обсуждены также вопросы торгово-экономического, индустриального и инновационного сотрудничества, взаимодействие в рамках транспортных проектов, сельском хозяйстве.