Статьи Укрепляя "шанхайский дух" Сунь ВЭЙДУН, временный поверенный в делах посольства КНР в Р

За 13 лет существования ШОС непрерывно развивалась и крепла, привлекая внимание всего мира своими достижениями сотрудничества. Подписание первой в мире Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, создание Региональной антитеррористической структуры, информационный обмен и проведение совместных военных учений ШОС позволили активно противостоять "трем силам зла", построить "щит безо­пасности" в Центральной Азии.



Деловое сотрудничество государств – членов организации также непрерывно развивается, взаимный товарооборот возрос в 7 раз. Прямые инвестиции Китая в другие страны – участницы ШОС составляют около 9 млрд. долларов. КНР предоставила льготный экспортный кредит в размере более 20 млрд. долларов. Стороны активно продвигают создание Банка развития ШОС, механизма сотрудничества по продовольственной безопасности и Энергетического клуба.



Благодаря тесному сотрудничеству ШОС объединила участников поясом общих интересов и стала "двигателем" регионального экономического развития. На обширной территории организации гармонично сосуществуют конфуцианская, христианская, исламская и другие цивилизации, которые взаимно дополняются и играют важную роль в содействии построению гармоничного мира.



Можно сказать, ШОС сегодня уже стала одной из самых жизнеспособных и перспективных организаций многостороннего сотрудничества в мире. Причина столь стремительного развития за короткое время заключается в том, что в своем сотрудничестве страны-участницы последовательно руководствуются "шанхайским духом" – это взаимодоверие, взаимная выгода, равноправие, консультации, уважение, разнообразие культур и стремление к всеобщему развитию. Это и является залогом успеха ШОС.



Взглянув на сегодняшний мир, мы видим, что на Ближнем Востоке продолжаются потрясения, трудности переживает мировая экономика. Между тем в государствах ШОС хотя имеются те или иные проблемы, но в целом сохраняются стабильность и развитие. В особенности если говорить о Казахстане: за последние 10 лет экономика страны вышла на второе место среди стран СНГ, ВВП на душу населения увеличился в 6 раз.



Казахстан создал чудо развития в регионе Евразии, став ярким феноменом на пространстве ШОС и воплощением "шанхайского духа".



В последние годы многие страны региона изъявили желание присоединиться к ШОС, статус членства организации становится все больше популярным и востребованным, это в полной мере демонстрирует растущее влияние структуры. Китай и Казахстан как члены-учредители ШОС выступают в качестве активных сторонников, участников и инициаторов многостороннего сотрудничества в рамках организации. Наши страны всегда придерживаются единой позиции по важным вопросам, касающимся развития объединения, выдвигают ряд новых конструктивных инициатив, внося значимый вклад в стабильное и здоровое развитие организации.



ШОС равным образом также предоставила важную платформу для развития китайско-казахстанских отношений. Руководствуясь "шанхайским духом", стороны активно проводят сотрудничество в различных сферах. Двусторонние отношения успешно совершили "тройной прыжок" – от отношений добрососедства и дружбы к стратегическому партнерству, вплоть до всестороннего стратегического взаимодействия.



Предстоящий саммит ШОС в Душанбе создаст новые возможности для китайско-казахстанского сотрудничества. На этом саммите ожидается подписание Межправительственного соглашения государств – членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Воплощение этого соглашения в жизнь позволит сделать трансграничную перевозку и логистику между Китаем и Казахстаном полностью беспрепятственными, что выведет двустороннее сотрудничество по-настоящему на высокоскоростную орбиту.



На саммите также будут обсуждаться вопросы приграничного сотрудничества государств-членов, что также имеет важное значение для расширения сотрудничества между близлежащими регионами Китая и Казахстана и обеспечения эффективной работы на пограничных пунктах пропуска двух стран.



Осень – сезон сбора урожая. Уверен, что при совместных усилиях саммит ШОС в Душанбе непременно увенчается полным успехом, поднимет "шанхайский дух" к новым вершинам, тем самым создаст еще больше блага народам региона.

