Укрепляя судебную власть

– Серик Катенович, каким был год после съезда? Какие вопросы оказались в центре внимания судейского сообщества? – Прошлый год – год напряженной работы по глубокой модернизации судебной системы страны, повышению качества правосудия, адаптации судопроизводства к потребностям общества и государства. Сделаны решительные шаги по укреплению судебной власти, обеспечению открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышению качества рассмотрения дел. Судебная система страны максимально использовала стратегию реформ на отладку организационно-правового механизма отправления правосудия, построение справедливого суда. Нам предстояло сделать выводы из критики, прозвучавшей на съезде относительно недостатков в организации деятельности судов, культуры судопроизводства, бесконечного откладывания дел из-за нерасторопности судей и персонала, отсутствия должной аналитической работы, неумения контактировать с населением. Было указано на низкое качество служебных документов, в том числе и судебных актов, слабое внедрение в судопроизводство передовых технологий и так далее. Конструктивная критика побудила к принятию незамедлительных мер. На основании предложения Союза судей распоряжением председателя Верховного суда и постановлением Центрального совета Союза судей в январе 2014 года были утверждены положения о проведении республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы районного, областного и приравненных к ним судов. Ход проведения конкурса был на постоянном контроле Верховного суда и Союза судей. В течение всего года проводился мониторинг, заслушивались отчеты о ходе смотра-конкурса, давались рекомендации. – Почему этому вопросу уделялось столь пристальное внимание? – Правильная организация работы судов – залог успешного отправления правосудия и позволяет существенно улучшить имидж судов. Здесь важно все – внедрение в работу судебных учреждений передовых технологий, сокращение бумажного документооборота и переход к электронному правосудию, искоренение бюрократии, срывов судебных процессов по вине судей, сотрудников аппарата, активное сотрудничество и открытость судов в работе со СМИ, повышение качества служебных документов, правильное выстраивание межличностных отношений в коллективе. Смотр-конкурс продемонстрировал возросшую организацию работы местных судов. Все судьи обеспечены электронно-цифровой подписью, повсеместно сокращается бумажный документооборот за счет внедрения СМС-сообщений, услуг электронной факсовой связи, возросла роль СМИ в освещении деятельности судов, подавляющее большинство залов судебного заседания оснащено аудио-, видеозаписью судебных процессов. Сократилось число необоснованных отложений слушаний дел, все больше судов имеют собственные электронные сайты. Принятие закона, позволяющего судьям оглашать только резолютивную часть судебного акта, позволило не только улучшить качество судебных документов, но и завершить рассмотрение дела в тот же день, без откладывания на более поздний срок. Победителями конкурса стали областной суд СКО (председатель М. Акетай) и Семейский городской суд ВКО (председатель А. Жумагулов). Комиссия приняла решение о распространении положительного опыта работы Семейского городского суда, где вследствие строгого соблюдения графиков рассмотрения дел, надлежащего извещения сторон СМС-сообщением и предварительного размещения графиков рассмотрения дел на электронном сайте и в помещении суда почти 90% всех гражданских дел рассматриваются в одном судебном заседании. В ходе смотра-конкурса активно внедрялся электронный и информационный сервис «Судебный кабинет», который позволяет не только подавать заявления в электронном виде, но и отслеживать движение дела, получать уведомления, знакомиться с судебными актами и распечатывать их. Совместно с областными филиалами Союза судей изучались вопросы улучшения работы межрайонных специализированных экономических, административных и ювенальных судов. Итоги обсуждения Центральный совет направил Верховному суду. Предложения судей по изменению и дополнению действующего законодательства внесены и в Парламент РК. По этому поводу мы провели встречу с председателем Мажилиса Парламента РК К. Джакуповым. В настоящее время изучается мнение судейского сообщества по улучшению деятельности межрайонных специализированных судов по уголовным делам с участием присяжных заседателей. Союз судей использует при этом опросы судей, анкетирование, ведет анализ публикаций. Согласно рекомендациям VI съезда и поручению председателя Верховного суда Центральный совет организовал на заседании обсуждение дизайна новой судейской мантии, отобрав лучшие эскизы, представленные областными филиалами. Новые модели судейской мантии одобрены пленарным заседанием Верховного суда и отвечают пожеланиям судей с точки зрения удобства и эстетики. Особое внимание уделяется соблюдению судьями морально-этических норм поведения. На Центральном совете председатель республиканского Судебного жюри М. Шегенов сделал сообщение о рассмотрении материалов о дисциплинарных проступках судей. По итогам обсуждения высказаны рекомендации по улучшению деятельности Судебного жюри. В данное время изучается эффективность мер по противодействию коррупции в судейских рядах. С учетом мнений судейского сообщества будут приняты рекомендации. Центральный совет, изучив проект нового кодекса судейской этики, направил предложения в Верховный суд. – Уровень отправления правосудия напрямую зависит от статуса судей, их независимости, профессионализма и моральных качеств. Какая работа проводится в этом направлении? – Центральный совет активно участвует в разработке законопроектов по укреплению судебной власти, статуса судей, упрощению судопроизводства, инициируя замечания и предложения. На одном из заседаний рассмотрен вопрос совершенствования системы подготовки судейского резерва на базе Института правосудия. По итогам обсуждения с участием директора Института правосудия М. Бейбитова в Верховный суд и Высший судебный совет направлены предложения по улучшению работы с магистрантами. Как показали последние конкурсы, число выпускников института, назначенных судьями, заметно выросло. Внесены предложения по улучшению работы с абитуриентами. В письме председателя Верховного суда, направленном председателям областных и приравненных к ним судов, отмечена низкая доля работников судебной системы в общем числе абитуриентов, среди магистрантов института преобладают представители других ведомств. Председателем Верховного суда дано поручение по отбору лучших специалистов и направлению их в специализированную магистратуру. Набор в институт в сентябре 2014 года показал, что число специалистов судебной системы, успешно сдавших экзамены, заметно возросло, составило почти половину первого курса. Центральный совет активизировал учебно-методическую работу. При поддержке Американской ассоциации юристов ABA Rolli прошло четыре региональных семинара-тренинга. Совместно с фондом «Әділ сөз», Центром ОБСЕ, обществом «Артикль 19» Союз судей провел в Астане международный семинар «Применение международных стандартов свободы слова в судебной практике». Совместно с Верховным судом, Ассоциацией юристов ABA Rolli в Щучинске прошла конференция «Применение норм нового уголовно-процессуального законодательства». На VI Съезде судей высказано пожелание сотрудничества Союза судей с НПО в повышении рейтинга Казахстана по индексу «Независимость судебной системы». На заседании совета с участием представителей НПО выработаны предложения и рекомендации, намечены совместные проекты. Приняты меры по упорядочению наградной практики. Центральный совет принял постановление «Об упорядочении направления представлений на поощрения Союза судей». В нем введено правило проводить строгий отбор кандидатур, поощрения приурочивать к Дню Независимости и Дню Конституции. Утверждено Положение о спартакиаде судей, определены областные центры для проведения отборочных игр. Финал VII Республиканской спартакиады судей прошел в сентябре 2014 года в Алматы. – С момента вступления судейского сообщества нашей страны в Международную ассоциацию судей активизировались международные контакты. Что дает это сотрудничество? – Взаимодействие с зарубежными коллегами позволяет перенимать лучший опыт, участвовать в тематических дискуссиях по повышению качества отправления правосудия, обучению судей. Это большая имиджевая работа – важно донести правдивую информацию о нашей судебной системе, показать ее открытость и динамику преобразований, растущее доверие к ней населения страны, нашу приверженность к восприятию международных стандартов и внедрению их в судебную систему. Союз судей стал участником зарубежных встреч в рамках Международной ассоциации судей. В марте прошлого года делегация Союза судей побывала на форуме в Берлине, где обсуждалась тема «Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан. Проблемы категории уголовного проступка». В июне 2014 года представители Союза судей были приглашены в Торонто на заседание Тихоокеанской региональной группы Международной ассоциации судей (МАС) стран Азии, Северной Америки и Океании. В июле 2014 года состоялся визит в Ереван на встречу сторон Меморандума о взаимопонимании между странами Армении, Польши, Эстонии, Украины, Молдовы, Казахстана, Грузии. В сентябре 2014-го Союз судей встречал делегацию Союза юристов КНР. В ходе встречи обсуждено проведение в 2015 году в КНР IV Китайско-Евразийского форума по правовому сотрудничеству. Делегация Союза судей приняла участие в ноябре 2014-го в заседании МАС в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Здесь обсуждались актуальные вопросы охраны окружающей среды и судебной медиации. Буквально в преддверии нового, 2015 года группа казахстанских судей побывала в Эстонии по изучению зарубежного опыта следственных судей и согласительного производства. Все это дает нам возможность сравнить право Казахстана с действующим правом зарубежных государств, наладить контакты с судьями других стран, ознакомиться с судебной практикой коллег, обменяться мнениями по вопросам защиты прав человека. – В судебных органах важна преемственность поколений, чтобы опыт ветеранов становился достоянием молодых судей. Как работают ветеранские организации Союза судей? – Центральный совет обобщил практику работы ветеранских организаций по воспитанию молодых судей. Советы ветеранов-судей образованы повсеместно, их состав периодически обновляется. Ветераны работают под эгидой областных филиалов Союза судей и председателей судов. Постоянное внимание работе ветеранских организаций оказывает председатель Верховного суда РК К. Мами. Стали традиционными его встречи с судьями-ветеранами, обсуждение советов и пожеланий. Большой группе судей-ветеранов вручены медали «Ветеран труда». Учрежден знак «Почетный член Союза судей». Судьи-ветераны помогают в повышении профессионализма молодых судей. Этот пример в Южно-Казахстанской области показали судьи А. Бекназаров и О. Темир, побывав в Туркестанском городском суде и Казыгуртском районном суде, где дали консультации молодым коллегам по организации судебных процессов и применению норм материального и процессуального права. В Алматинском областном суде активно работают с молодыми судьями судьи-ветераны И. Оспанова, А. Кадыров, С. Калиев, Д. Жусупов. Материалы о жизненном пути судей-ветеранов, их морально-деловых качествах оказывают большое воздействие на молодежь, служат примером для подражания. Хочется выделить кандидата юридических наук И. Куанову, долгие годы работавшую судьей Северо-Казахстанского областного суда. Инесса Зайнулловна – автор научных трудов, сборников ситуационных задач по гражданскому процессуальному законодательству, образцов судебных актов по гражданским делам, предложений по изменению и дополнению законодательства. Находясь в отставке, она часто привлекается в качестве лектора, докладчика, модератора на конференциях, «круглых столах», проводимых Союзом судей. В ряде областей вошло в традицию увековечивать память судей, внесших личный вклад в отправление правосудия, устанавливать мемориальные доски на фасаде домов, где они проживали. Во всех областных судах фото ветеранов-судей размещены на стендах. В Актюбинском, Акмолинском, Костанайском областных судах, суде Астаны открыты музеи, где бережно собраны документы об истории правосудия, жизненном пути судей-ветеранов. Акмолинский областной суд установил стенд с фотографиями судей, удостоенных знака «Үш би». Особой заботой окружены судьи – участники Великой Отечественной войны. Судей-фронтовиков и тружеников тыла мы награждаем почетным знаком Союза судей «Үш би», вручаем памятные подарки. Ветеранские организации чествуют своих коллег и на дому, учитывая состояние их здоровья. Западно-Казахстанский областной суд готовит к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне исторический сборник «Западно-Казахстанский областной суд: ветераны войны и труда». Заслуживает внимания положительный опыт работы советов ветеранов-судей Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и Алматы. 2015 год – это год 70-летия Великой Победы. Я надеюсь, что филиалы Союза судей проведут большую работу по подготовке к празднованию этой поистине великой даты, чтобы охватить вниманием и заботой судей-фронтовиков и тружеников тыла, помогут в решении социально-бытовых вопросов, создании им надлежащих условий.