Свежий выпуск Укрепляя судебную власть Беседу вела Фарида АХМЕТОВА

– Серик Катенович, каким был год после съезда? Какие вопросы оказались в центре внимания судейского сообщества?

– Прошлый год – год напряженной работы по глубокой модернизации судебной системы страны, повышению качества правосудия, адаптации судопроизводства к пот­ребностям общества и государства. Сделаны решительные шаги по укреп­лению судебной власти, обеспечению открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышению качества рассмотрения дел. Судебная система страны максимально использовала стратегию реформ на отладку организационно-правового механизма отправления правосудия, построе­ние справедливого суда.

Нам предстояло сделать выводы из критики, прозвучавшей на съезде относительно недостатков в организации деятельности судов, культуры судопроизводства, бесконечного откладывания дел из-за нерасторопности судей и персонала, отсутствия должной аналитической работы, неумения контактировать с населением. Было указано на низкое качество служебных документов, в том числе и судебных актов, слабое внедрение в судопроизводство передовых технологий и так далее.

Конструктивная критика побудила к принятию незамедлительных мер. На основании предложения Союза судей распоряжением председателя Верховного суда и постановлением Центрального совета Союза судей в январе 2014 года были утверждены положения о проведении республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы район­ного, областного и приравненных к ним судов. Ход проведения конкурса был на постоянном контроле Верховного суда и Союза судей. В течение всего года проводился мониторинг, заслушивались отчеты о ходе смотра-конкурса, давались рекомендации.

– Почему этому вопросу уделялось столь пристальное внимание?

– Правильная организация работы судов – залог успешного отправления правосудия и позволяет существенно улучшить имидж судов. Здесь важно все – внедрение в работу судебных учреждений передовых технологий, сокращение бумажного документооборота и переход к электронному правосудию, искоренение бюрократии, срывов судебных процессов по вине судей, сотрудников аппарата, активное сотрудничество и открытость судов в работе со СМИ, повышение качества служебных документов, правильное выстраи­вание межличностных отношений в коллективе.

Смотр-конкурс продемонстрировал возросшую организацию работы местных судов. Все судьи обеспечены электронно-цифровой подписью, повсеместно сокращается бумажный документооборот за счет внедрения СМС-сообщений, услуг электронной факсовой связи, возросла роль СМИ в освещении деятельности судов, подавляющее большинство залов судебного заседания оснащено аудио-, видеозаписью судебных процессов. Сократилось число необоснованных отложений слушаний дел, все больше судов имеют собственные элект­ронные сайты.

Принятие закона, позволяющего судьям оглашать только резолютивную часть судебного акта, позволило не только улучшить качество судебных документов, но и завершить рассмотрение дела в тот же день, без откладывания на более поздний срок.

Победителями конкурса стали областной суд СКО (председатель М. Акетай) и Семейский городской суд ВКО (председатель А. Жумагулов). Комиссия приняла решение о распространении положительного опыта работы Семейского городского суда, где вследствие строгого соблюдения графиков рассмотрения дел, надлежащего извещения сторон СМС-сообщением и предварительного размещения графиков рассмот­рения дел на электронном сайте и в помещении суда почти 90% всех гражданских дел рассматриваются в одном судебном заседании.

В ходе смотра-конкурса активно внедрялся электронный и информационный сервис «Судебный кабинет», который позволяет не только подавать заявления в электронном виде, но и отслеживать движение дела, получать уведомления, знакомиться с судебными актами и распечатывать их.

Совместно с областными филиа­лами Союза судей изучались воп­росы улучшения работы межрайон­ных специализированных экономических, административных и ювенальных судов. Итоги обсуждения Центральный совет направил Верховному суду. Предложения судей по изменению и дополнению действующего законодательства внесены и в Парламент РК. По этому поводу мы провели встречу с председателем Мажилиса Парламента РК К. Джакуповым. В настоящее время изучается мнение судейского сообщества по улучшению деятельности межрайонных специализированных судов по уголовным делам с участием присяжных заседателей. Союз судей использует при этом опросы судей, анкетирование, ведет анализ публикаций.

Согласно рекомендациям VI съезда и поручению председателя Верховного суда Центральный совет организовал на заседании обсуждение дизайна новой судейской мантии, отобрав лучшие эскизы, представленные областными филиалами. Новые модели судейской мантии одобрены пленарным заседанием Верховного суда и отвечают пожеланиям судей с точки зрения удобства и эстетики.

Особое внимание уделяется соблюдению судьями морально-этических норм поведения. На Центральном совете председатель республиканского Судебного жюри М. Шегенов сделал сообщение о рассмотрении материалов о дисциплинарных проступках судей. По итогам обсуждения высказаны рекомендации по улучшению деятельности Судебного жюри. В данное время изучается эффективность мер по противодействию коррупции в судейских рядах. С учетом мнений судейского сообщества будут приняты рекомендации. Центральный совет, изу­чив проект нового кодекса судейской этики, направил предложения в Верховный суд.

– Уровень отправления правосудия напрямую зависит от статуса судей, их независимости, профессионализма и моральных качеств. Какая работа проводится в этом направлении?

– Центральный совет активно участвует в разработке законопроектов по укреплению судебной влас­ти, статуса судей, упрощению судопроизводства, инициируя замечания и предложения. На одном из заседаний рассмотрен вопрос совершенствования системы подготовки судейского резерва на базе Института правосудия. По итогам обсуждения с участием директора Института правосудия М. Бейбитова в Верховный суд и Высший судебный совет направлены предложения по улучшению работы с магистрантами. Как показали последние конкурсы, число выпускников института, назначенных судьями, заметно выросло.

Внесены предложения по улучшению работы с абитуриентами. В письме председателя Верховного суда, направленном председателям областных и приравненных к ним судов, отмечена низкая доля работников судебной системы в общем числе абитуриентов, среди магистрантов института преобладают представители других ведомств. Председателем Верховного суда дано поручение по отбору лучших специалистов и направлению их в специализированную магистратуру. Набор в институт в сентябре 2014 года показал, что число специалистов судебной сис­темы, успешно сдавших экзамены, заметно возросло, составило почти половину первого курса.

Центральный совет активизировал учебно-методическую работу. При поддержке Американской ассоциации юристов ABA Rolli прошло четыре региональных семинара-тренинга. Совместно с фондом «Әділ сөз», Центром ОБСЕ, общест­вом «Артикль 19» Союз судей провел в Астане международный семинар «Применение международных стандартов свободы слова в судебной практике». Совместно с Верховным судом, Ассоциацией юристов ABA Rolli в Щучинске прошла конференция «Применение норм нового уголовно-процессуального законодательства».

На VI Съезде судей высказано пожелание сотрудничества Союза судей с НПО в повышении рейтинга Казахстана по индексу «Независимость судебной системы». На заседании совета с участием представителей НПО выработаны предложения и рекомендации, намечены сов­местные проекты.

Приняты меры по упорядочению наградной практики. Центральный совет принял постановление «Об упорядочении направления представлений на поощрения Союза судей». В нем введено правило проводить строгий отбор кандидатур, поощрения приурочивать к Дню Независимос­ти и Дню Конституции. Утверждено Положение о спартакиаде судей, определены областные центры для проведения отборочных игр. Финал VII Республиканской спартакиады судей прошел в сентябре 2014 года в Алматы.

– С момента вступления судейского сообщества нашей страны в Международную ассоциацию судей активизировались международные контакты. Что дает это сотрудничество?

– Взаимодействие с зарубежными коллегами позволяет перенимать лучший опыт, участвовать в тематических дискуссиях по повышению качества отправления правосудия, обучению судей. Это большая имиджевая работа – важно донести правдивую информацию о нашей судебной сис­теме, показать ее открытость и динамику преобразований, растущее доверие к ней населения страны, нашу приверженность к восприятию международных стандартов и внедрению их в судебную систему.

Союз судей стал участником зарубежных встреч в рамках Международной ассоциации судей. В марте прошлого года делегация Союза судей побывала на форуме в Берлине, где обсуждалась тема «Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан. Проблемы категории уголовного проступка». В июне 2014 года представители Союза судей были приглашены в Торонто на заседание Тихоокеанской региональной группы Международной ассоциации судей (МАС) стран Азии, Северной Америки и Океании. В июле 2014 года состоялся визит в Ереван на встречу сторон Меморандума о взаимопонимании между странами Армении, Польши, Эстонии, Украины, Молдовы, Казахстана, Грузии.

В сентябре 2014-го Союз судей встречал делегацию Союза юрис­тов КНР. В ходе встречи обсуждено проведение в 2015 году в КНР IV Китайско-Евразийского форума по правовому сотрудничеству. Делегация Союза судей приняла участие в ноябре 2014-го в заседании МАС в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Здесь обсуждались актуальные вопросы охраны окружающей среды и судебной медиации. Буквально в преддверии нового, 2015 года группа казахстанских судей побывала в Эстонии по изучению зарубежного опыта следственных судей и согласительного производства. Все это дает нам возможность сравнить право Казахстана с действующим правом зарубежных государств, наладить контакты с судьями других стран, ознакомиться с судебной практикой коллег, обменяться мнениями по вопросам защиты прав человека.

– В судебных органах важна преемственность поколений, чтобы опыт ветеранов становился достоянием молодых судей. Как работают ветеранские организации Союза судей?

– Центральный совет обобщил практику работы ветеранских организаций по воспитанию молодых судей. Советы ветеранов-судей образованы повсеместно, их состав периодически обновляется. Ветераны работают под эгидой областных филиалов Союза судей и председателей судов.

Постоянное внимание работе ветеранских организаций оказывает председатель Верховного суда РК К. Мами. Стали традиционными его встречи с судьями-ветеранами, обсуждение советов и пожеланий. Большой группе судей-ветеранов вручены медали «Ветеран труда». Учрежден знак «Почетный член Союза судей».

Судьи-ветераны помогают в повышении профессионализма молодых судей. Этот пример в Южно-Казахстанской области показали судьи А. Бекназаров и О. Темир, побывав в Туркестанском городском суде и Казыгуртском районном суде, где дали консультации молодым коллегам по организации судебных процессов и применению норм материального и процессуального права. В Алматинском областном суде активно работают с молодыми судьями судьи-ветераны И. Оспанова, А. Кадыров, С. Калиев, Д. Жусупов.

Материалы о жизненном пути судей-ветеранов, их морально-деловых качествах оказывают большое воздействие на молодежь, служат примером для подражания. Хочется выделить кандидата юридических наук И. Куанову, долгие годы работавшую судьей Северо-Казахстанского областного суда. Инесса Зайнулловна – автор научных трудов, сборников ситуационных задач по гражданскому процессуальному законодательству, образцов судебных актов по гражданским делам, предложений по изменению и дополнению законодательства. Находясь в отставке, она часто привлекается в качестве лектора, докладчика, модератора на конференциях, «круглых столах», проводимых Союзом судей.

В ряде областей вошло в традицию увековечивать память судей, внесших личный вклад в отправление правосудия, устанавливать мемориальные дос­ки на фасаде домов, где они проживали. Во всех областных судах фото ветеранов-судей размещены на стендах. В Актюбинском, Акмолинском, Костанайском областных судах, суде Астаны открыты музеи, где бережно собраны документы об истории правосудия, жизненном пути судей-ветеранов. Акмолинский областной суд установил стенд с фотографиями судей, удостоенных знака «Үш би».

Особой заботой окружены судьи – участники Великой Отечественной войны. Судей-фронтовиков и тружеников тыла мы награждаем почетным знаком Союза судей «Үш би», вручаем памятные подарки. Ветеранские организации чествуют своих коллег и на дому, учитывая состояние их здоровья. Западно-Казахстанский областной суд готовит к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне исторический сборник «Западно-Казахстанский областной суд: ветераны войны и труда». Заслуживает внимания положительный опыт работы советов ветеранов-судей Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской облас­тей и Алматы.

2015 год – это год 70-летия Великой Победы. Я надеюсь, что филиалы Союза судей проведут большую работу по подготовке к празднованию этой поистине великой даты, чтобы охватить вниманием и заботой судей-фронтовиков и тружеников тыла, помогут в решении социально-бытовых вопросов, создании им надлежащих условий.





