Укрепляя связи между молодежью тюркских стран

Проекты
Арлан Керей

В Хиве (Узбекистан) состоялась торжественная церемония открытия проекта «Хива – Молодежная столица тюркского мира 2026», в которой приняли участие представители государственных органов, эксперты, общественные организации, предприниматели и молодежные активисты стран Организации тюркских государств. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК, программа направлена на укрепление связей между молодежью тюркских государств, развитие предпринимательства и инноваций, а также продвижение экологичес­кого образования и принципов устойчивого развития.

фото пресс-службы МКИ

В рамках проекта в Хиве запланированы Форум молодых лидеров и Форум молодых предпринимателей. Участники представят стартап-проекты и бизнес-идеи международным экспертам и инвесторам, обсудят актуальные вопросы молодежной политики и развития экологических инициатив. Особое внимание будет уделено обмену опытом и выработке совместных решений, направленных на расширение возможностей молодежи и укрепление регионального сотрудничества.

Напомним, в 2025 году Молодежной столицей тюркского мира был Алматы. В течение года в городе состоялись международные мероприятия, в том числе III Программа молодежного обмена, встреча молодых лидеров и предпринимателей, культурный фестиваль Turki Fest Almaty 2025 и Международный фестиваль Жайдарман TURKI CUP 2025.

Проведение мероприятий в рамках данного статуса способствовало укреплению международных контактов, обмену опытом и развитию сотрудничества между молодежью тюркских государств. Теперь эстафету принимает Хива, где продолжится работа по развитию молодежного взаимодействия и поддержке совместных инициатив.

#Казахстан #Узбекистан #проекты #Хива

Популярное

Все
Цифровая эпоха диктует свои правила
Гвардейцы подвели итоги
Развитие по всем направлениям
Горизонты обрабатывающей промышленности
Укреплять единство и согласие
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Приятный сюрприз для полсотни семей
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Тик и Так переехали в Семей
Заводы, подстанция, детсад...
На Кок-Жайлау сажали ели
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Ответственность как залог справедливости
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Не просто добыть, но и переработать
Триумф поэтов Улытау
Наращивая долю ВИЭ в энергобалансе
Есть кровная заинтересованность в здоровье

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]