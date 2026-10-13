Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Арлан Керей
В Хиве (Узбекистан) состоялась торжественная церемония открытия проекта «Хива – Молодежная столица тюркского мира 2026», в которой приняли участие представители государственных органов, эксперты, общественные организации, предприниматели и молодежные активисты стран Организации тюркских государств. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК, программа направлена на укрепление связей между молодежью тюркских государств, развитие предпринимательства и инноваций, а также продвижение экологического образования и принципов устойчивого развития.