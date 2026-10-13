Укрепляя связи между молодежью тюркских стран

В рамках проекта в Хиве запланированы Форум молодых лидеров и Форум молодых предпринимателей. Участники представят стартап-проекты и бизнес-идеи международным экспертам и инвесторам, обсудят актуальные вопросы молодежной политики и развития экологических инициатив. Особое внимание будет уделено обмену опытом и выработке совместных решений, направленных на расширение возможностей молодежи и укрепление регионального сотрудничества.

Напомним, в 2025 году Молодежной столицей тюркского мира был Алматы. В течение года в городе состоялись международные мероприятия, в том числе III Программа молодежного обмена, встреча молодых лидеров и предпринимателей, культурный фестиваль Turki Fest Almaty 2025 и Международный фестиваль Жайдарман TURKI CUP 2025.

Проведение мероприятий в рамках данного статуса способствовало укреплению международных контактов, обмену опытом и развитию сотрудничества между молодежью тюркских государств. Теперь эстафету принимает Хива, где продолжится работа по развитию молодежного взаимодействия и поддержке совместных инициатив.