Политика
Укрепляя всесторонние связи

Во время беседы обсуждался широкий круг вопросов казахстанско-финского сотрудничества и межпарламентских связей. Как отметил А. Бейсенбаев, депутаты казахстанского Парламента намерены укреплять двустороннее сотрудничество с финскими коллегами, а также развивать связи в рамках международных парламентских организаций. Казахстан заинтересован в активном участии финского бизнеса в реализации проектов по диверсификации экономики Казахстана и развитию наукоемких, высокотехнологичных производств. Вице-спикер Сената пригласил финские компании на Международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане.

Ээро Хейнялуома подчеркнул важную роль Казахстана во внешней политике Финляндии, о чем свидетельствуют регулярные визиты на высшем уровне. Как отметил гость, он прибыл в Астану с целью укрепления межпарламентских связей и расширения деловых контактов. Во время встречи он рассказал об опыте Финляндии по внедрению технологий возобновляемых источников энергии, которые на сегодня покрывают порядка 40% энергопотребления страны. Спикер финского Парламента подчеркнул высокие цели развития, поставленные Казахстаном в Стратегии до 2050 года, которые могут служить примером для других стран.

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