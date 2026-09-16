Укрепляя взаимодействие

Зере Торежан

Архив Президента Респуб­лики Казахстан и Центр мечети шейха Зайда (ОАЭ) реализуют совместные культурные проекты.

фото с сайта archive.president.kz

Об этом стороны договорились во время посещения Архива Президента делегацией Центра мечети шейха Зайда во главе с его генеральным директором Юсифом Абдаллой Алобаидли.

Ключевыми направлениями сотрудничества определены сохранение исторических документов и рукописей, работа с архивными и библиотечными фондами, систематизация цифрового наследия, обмен профессиональным и научным опытом. По словам директора архива Алии Мустафиной, в рамках взаимодействия двух учреждений также планируется реализация совместных выставочных и просве­тительских проектов.

Сегодня Большая мечеть шейха Зайда является не только религиозным, но и крупным культурным центром. Здесь проводятся выставки, работает библиотека. Отдельные программы посвящены истории исламской цивилизации, искусству, архитектуре, арабской каллиграфии, идеям толерантнос­ти, мирного сосуществования и межкультурного диалога.

Доктор Юсиф Алобаидли сообщил, что центр располагает собственным фото- и видеоархивом и выразил готовность передать Архиву Президента материалы, связанные с визитами казахстанских лидеров в Большую мечеть шейха Зайда.

Кроме того, была предложена идея совместных выставочных проектов, посвященных истории отношений Казахстана и ОАЭ. Участники встречи также отметили перспективность культурного обмена через совместные выставки, которые могли бы знакомить аудиторию с национальным наследием, искусством, традициями и историей двух стран.

В завершение встречи представители Центра мечети шейха Зайда передали в дар Архиву Президента книги, посвященные культурному наследию ОАЭ. Они будут представлены в читальном зале архива в Астане.

#сотрудничество #ОАЭ #Архив Президента РК #Центр мечети шейха Зайда

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