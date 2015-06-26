Укрепляющие процедуры

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Сергей ГОРБУНОВ, Аксу
В распоряжении детворы – детский лагерь отдыха «Мечта» и реабилитационное отделение медицинского центра «Евразия», где уже стартовали первые смены.
«Евразия» – многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее медицинские услуги сотрудникам АЗФ, – пользуется большой популярностью у аксуской ребятни. Каждый год дети заводчан с нетерпением ждут начала летнего сезона, чтобы вновь оказаться в уютном и комфортном центре. Здесь они гармонично сочетают полноценный отдых и лечебные процедуры, набираются сил перед новым учебным годом. Для их родителей, работников предприятия, это двойная польза: на льготных условиях их дети находятся под бдительным присмот­ром медиков и воспитателей, а они могут спокойно работать.
Скучать ребятам некогда. Их день расписан буквально по минутам. С утра обязательная зарядка и полноценный завтрак, после чего каждый ребенок проходит индивидуальные оздоровительные процедуры согласно предписаниям врачей.
– Сегодня реабилитационное отделение имеет все необходимые условия для комфортного отдыха и оздо­ровления как взрослых, так и детей, – говорит заведующая отделением Анара Альжанова. – Комплекс оснащен самым современным оборудованием, которое ежегодно обновляется.
Что касается детского оздоровления, то к услугам юных гостей разно­образные водные процедуры, курсы лечения минеральными грязями и парафином, ингаляции, ручные и механические массажи, рефлексотерапия, электрофорез, магнитотерапия, лазеропунктура, сауна, кабинет лечебной физкультуры и другое.
…Помимо процедур, досуг детей наполнен различными культурно-массовыми мероприятиями. Несколько раз в неделю ребята посещают заводской спортивный комплекс, где вволю занимаются различными видами спорта. Традиционными стали поездки в кино­театры Павлодара, где дети с удовольствием смотрят последние синематографические новинки. А в редкие свободные минуты ребята отдыхают в уютных двухместных номерах или собираются вместе в общей комнате, где смотрят любимые мультфильмы.
– Социальная ответственность – обязательный пункт стратегии Евразийской Группы и политики АО «ТНК «Казхром», – сказал в беседе со мной директор Аксуского завода ферросплавов Сергей Прокопьев. – Ведь главное богатство нашей компании – люди. Поэтому мы стремимся обеспечить нашим сотрудникам и их семьям хорошие условия не только для работы, но и для жизни.
Как и в прошлом году, в реабилитационном отделении будет четыре заезда. Но по просьбе родителей вместе с традиционной трехнедельной сменой есть возможность приобрести путевку и на 2 недели. Оплату пребывания детей в здравнице берет на себя предприятие.

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