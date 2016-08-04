​Укрепляются связи

Сегодня на территории Актюбинской области зарегистрировано около 10 предприятий с участием корейского капитала. В их числе – ТОО «Фирма Ада Ойл» и ТОО «Алтиес Петролеум», которые были созданы с участием LG International и Корейской национальной нефтяной корпорации и занимаются добычей и разведкой нефтяных месторождений. Остальные компании работают в сфере малого предпринимательства.

В прошлом году объем товарооборота между регионом и Южной Кореей составил 92,3 млн долларов. На экспорт идут ферросплавы, соли оксометаллических и пероксометаллических кислот. Импортируются из Южной Кореи электроника, оборудование и продукция машиностроения.