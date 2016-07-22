Свежий выпуск
​Укрощение "черного дракона"
Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Детская память – вещь цепкая, порой в ней откладываются не только события, пусть и непонятные ребенку, но и зрительные образы. Я, например, помню шершавые на ощупь, песчаного цвета огромные валуны в саду моего деда, потомственного верненца Тихона Никитовича Моисе­ева. Дом стоял в самом центре города, на пересечении улиц М. Тулебаева и Джамбула, и ребятишками, играя, мы любили карабкаться на эти камни. Когда подросли, дед рассказал, что эти глыбы – следы ливневого селя 1921 года. Он обрушился на город жаркой ночью с 8 на 9 июля. Валуны весом в десятки тонн, словно спички, ломали вековые деревья. В эту ночь город не досчитался 500 человек. Некогда цветущие улицы, покрытые толстым слоем наносов, напоминали лунный ландшафт.

Помню и еще об одной трагедии, которая произошла летом 1963 года. Сель, образовавшийся в жаркий солнечный день, уничтожил не только удивительно красивое озеро Иссык, но и сотни отдыхающих на его берегах людей.

На грани катастрофы наш город оказался и летом 1973 года, когда на Алматы обрушился сель невероятно разрушительной силы. Тогда службы селезащиты в том виде, в каком она существует сейчас, не было, да и предсказанием селей никто практически не занимался, вот природа и вырвалась из-под контроля. Захватывая моренные отложения, смертоносный вал высотой в 15 метров в считанные минуты смял плотину Мынжилки и двинулся в сторону Медео. Как бешено разог­навшийся локомотив, он несся со скоростью около 10 метров в секунду, играючи перенося валуны весом до 300 тонн! Такова была фантастическая сила этого селевого потока, который по мощи и объему в четыре раза превосходил тот, самый крупный из известных истории сель 1921 года. И не встань на пути разбушевавшейся стихии люди, половина города оказалась бы стерта с лица земли.

Дал о себе знать сель и летом прошлого года – 23 июля в Наурызбайском районе Алматы горный поток повредил ряд жилых построек, разрушил дороги. Хорошо, что все обошлось, как говорится, малой кровью, поэтому практически каждое лето и синоптики, и службы «Казселезащиты», и сотрудники ЧС Алматы работают в режиме повышенной внимательности.

А невольными виновниками опасности становятся наши прекрасные горы, в которых расположено порядка 80 моренных, то есть ледниковых озер, три из них специалисты считают особо опасными – это озера № 6, 11 и 13-бис, поэтому они находятся под постоянным контролем. Скажем, если в них за счет таяния ледников повышается уровень воды, лишняя сбрасывается. Например, уровень озера № 6 на леднике им. Маншук Маметовой в прошлом году был спущен до 8 метров, и сейчас оно ведет себя вполне благопристойно. В моренном озере № 13 регулярно прочищаются каналы, кроме того, там включены в работу сифоны, которые снижают уровень воды до трех-четырех мет­ров от гребня.

То, что лишняя вода постоянно сбрасывается, мы, горожане, можем видеть и сами – скажем, недалеко от моего дома протекает горная речка Есентай, и каждый вечер, гуляя по набережной, я вижу стремительно мчащиеся мутные потоки большой воды, что обычно для нее нехарактерно. Как информируют нас службы спасения, в летний сезон на всех горных речках действуют специальные посты наблюдения, которые контролируют уровень, температурный фон и мутность воды, чтобы в случае необходимости были приняты экстренные меры. Горы всегда таят в себе потенциальную угрозу, и задача человека – научиться отслеживать их «самочувствие» – стихия не прощает беспечности и непрофессионализма. 

Популярное

Все
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Лошади особого назначения
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Топ-топ, топает турист
Мастера порядка и уюта
Вышедшие из каменного молчания
Судьба быть великим
Следуя принципам гуманности
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Есть такая профессия – Родину защищать
Навсегда остался с нами
Чтобы дети не тонули
Область Абай: первые шаги
Мелодии стихов подвластны поколения
Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона
Поэзия космических высот
Рассмотрели оргвопросы
Трубный порыв
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Свежий выпуск
Исторически важный момент
Свежий выпуск
Скучать не придется
Свежий выпуск
О перспективах водной отрасли
Свежий выпуск
В поддержку перемен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]