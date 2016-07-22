​Укрощение "черного дракона"

Детская память – вещь цепкая, порой в ней откладываются не только события, пусть и непонятные ребенку, но и зрительные образы. Я, например, помню шершавые на ощупь, песчаного цвета огромные валуны в саду моего деда, потомственного верненца Тихона Никитовича Моисе­ева. Дом стоял в самом центре города, на пересечении улиц М. Тулебаева и Джамбула, и ребятишками, играя, мы любили карабкаться на эти камни. Когда подросли, дед рассказал, что эти глыбы – следы ливневого селя 1921 года. Он обрушился на город жаркой ночью с 8 на 9 июля. Валуны весом в десятки тонн, словно спички, ломали вековые деревья. В эту ночь город не досчитался 500 человек. Некогда цветущие улицы, покрытые толстым слоем наносов, напоминали лунный ландшафт.

Помню и еще об одной трагедии, которая произошла летом 1963 года. Сель, образовавшийся в жаркий солнечный день, уничтожил не только удивительно красивое озеро Иссык, но и сотни отдыхающих на его берегах людей.

На грани катастрофы наш город оказался и летом 1973 года, когда на Алматы обрушился сель невероятно разрушительной силы. Тогда службы селезащиты в том виде, в каком она существует сейчас, не было, да и предсказанием селей никто практически не занимался, вот природа и вырвалась из-под контроля. Захватывая моренные отложения, смертоносный вал высотой в 15 метров в считанные минуты смял плотину Мынжилки и двинулся в сторону Медео. Как бешено разог­навшийся локомотив, он несся со скоростью около 10 метров в секунду, играючи перенося валуны весом до 300 тонн! Такова была фантастическая сила этого селевого потока, который по мощи и объему в четыре раза превосходил тот, самый крупный из известных истории сель 1921 года. И не встань на пути разбушевавшейся стихии люди, половина города оказалась бы стерта с лица земли.

Дал о себе знать сель и летом прошлого года – 23 июля в Наурызбайском районе Алматы горный поток повредил ряд жилых построек, разрушил дороги. Хорошо, что все обошлось, как говорится, малой кровью, поэтому практически каждое лето и синоптики, и службы «Казселезащиты», и сотрудники ЧС Алматы работают в режиме повышенной внимательности.

А невольными виновниками опасности становятся наши прекрасные горы, в которых расположено порядка 80 моренных, то есть ледниковых озер, три из них специалисты считают особо опасными – это озера № 6, 11 и 13-бис, поэтому они находятся под постоянным контролем. Скажем, если в них за счет таяния ледников повышается уровень воды, лишняя сбрасывается. Например, уровень озера № 6 на леднике им. Маншук Маметовой в прошлом году был спущен до 8 метров, и сейчас оно ведет себя вполне благопристойно. В моренном озере № 13 регулярно прочищаются каналы, кроме того, там включены в работу сифоны, которые снижают уровень воды до трех-четырех мет­ров от гребня.

То, что лишняя вода постоянно сбрасывается, мы, горожане, можем видеть и сами – скажем, недалеко от моего дома протекает горная речка Есентай, и каждый вечер, гуляя по набережной, я вижу стремительно мчащиеся мутные потоки большой воды, что обычно для нее нехарактерно. Как информируют нас службы спасения, в летний сезон на всех горных речках действуют специальные посты наблюдения, которые контролируют уровень, температурный фон и мутность воды, чтобы в случае необходимости были приняты экстренные меры. Горы всегда таят в себе потенциальную угрозу, и задача человека – научиться отслеживать их «самочувствие» – стихия не прощает беспечности и непрофессионализма.