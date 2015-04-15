Укрощение Нуры Свежий выпуск 935 Максут ИРЖАНОВ, Чингиз ТАШЕНОВ, Наталья РЫЖКОВА, Айгуль БИДАНОВА

Вчера в ходе пресс-тура, организованного Министерством сельского хозяйства РК на Преображенский гидроузел в самый разгар весеннего паводка, журналисты имели возможность воочию наблюдать, как идет сброс воды со всех восьми шлюзов гидроузла по реке Нуре.

В последний раз большой разлив воды, по словам председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислама Абишева, в этих местах наблюдался в 1993 году. Тогда приток воды составил 983 куб. м в секунду, затопило пригородную часть Целинограда. Максимальный пик движения воды – 1 720 куб. м в секунду – был отмечен в 1947-м. Вчера в 17.00 поток проходил через шлюзы со скоростью 1 360 куб. м в секунду.

Вода продолжает прибывать. Из-за повышенного сброса с Интумакского и Шерубай-Нуринского водохранилищ уровень водной глади поднимается на 10 см каждый час.

Причина разбушевавшейся стихии – резкое потепление и дожди. Вода со всех склонов по промерзшей земле начала резко стекать в Нуру, которая в считанные часы вышла из берегов. Были своевременно открыты все шлюзы Преображенского гидроузла, пропускная способность которого равна 2 600 куб. м в секунду.

– В настоящее время Комитет по водным ресурсам МСХ РК ведет ежедневный мониторинг режима работ водохранилищ, на всех республиканских объектах организованы круглосуточные дежурства. На опасных участках для предотвращения прорыва подготовлены необходимые запасы строительных и инертных материалов, а также специальная техника, – отметил И. Абишев.

В случае прихода еще большей воды, а это не исключается, возможно подтопление близлежащих к Нуре населенных пунктов. О таком развитии событий там предупреждены. Местные акиматы совместно с силами МЧС подготовили все необходимое для эвакуации людей. На опасных участках она уже проводится.

По прогнозу РГП «Казгидромет», в ближайшие сутки на реках Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областей ожидается дальнейший подъем уровня воды. На Преображенском гидроузле Акмолинской области пик половодья ожидался сегодня в полночь.

Для изучения обстановки второго паводкового периода и проведения воздушной разведки заместитель министра внутренних дел РК Владимир Божко и аким Акмолинской области Сергей Кулагин совершили облет территории региона. В настоящее время из водохранилищ Самаркандского и Шерубай-Нуринского Карагандинской области ежесекундно сбрасывается более 2 тыс. кубометров воды. В зонах риска организовано круглосуточное дежурство на гидропостах, созданы мобильные группы и подготовлена вся необходимая спецтехника.

Продолжается эвакуация жителей, вывоз скота и имущества в безопасные места. В Целиноградском районе для этого задействовано 60 единиц спецтехники, построена дамба в селе Тайтобе, укреплены существующие дамбы, плотины и дороги в селе Косшы и других аулах.

Аким Карагандинской облас­ти Нурмухамбет Абдибеков тем временем постоянно отслеживает ситуацию в своем регионе. В марте от первого паводка в регионе пострадали 38 домов. Потом ударил мороз, а следом опять началось бурное таяние. Вышла из берегов скромная речка Ащису и затопила еще с десяток дворов. Жители успели отогнать скот на безопасное расстояние и вместе со спасателями службы ЧС начали бороться со стихией. Им помогали сотрудники всех подразделений Каркаралинского районного акимата.

По области подтопленными значатся 50 населенных пунктов. Относительно стабилизировалась ситуация в Абайском районе. В эвакуации находятся 158 жителей Коксунского сельского округа и села Юбилейное. Районные власти разместили их в эвакопунктах в школах и общежитии в поселке Топар, организовав четырехразовое питание, бесплатный ежедневный доступ к банно-прачечным услугам. Индивидуальные предприниматели снабжают продуктами, детским питанием.

Разлив Нуры привел к подтоплению 75% территории поселка Г. Мустафина и станции Нуринская, где живут свыше 4 000 человек. Как сообщили в областном акимате, ныне уровень воды снизился. Развернут штаб ГО и ЧС, создана «горячая» телефонная линия, организована полевая кухня на 200 человек, развернут медицинский центр со всем необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, осуществляется охрана общественного порядка, установлены посты наблюдения, въезд транспортных средств осуществляется по специальным пропускам. Завезены продукты питания, организован подвоз хлеба и питьевой воды.

В Бухаржырауском районе паводок повредил 18 участков дорожного полотна, разрушил мосты и прервал транспортное сообщение с 8 населенными пунк­тами. Без электричества остались 6 сел. Режим ЧС был объявлен и в Осакаровском районе. В Караганде жителей 18 домов в Рабочем поселке разместили в школе и у родственников. Разлив реки Сокур достиг республиканской трассы Алматы – Екатеринбург и размыл ее участок.

Но не везде половодье вызывает тревогу. Жители Жезказгана благодарны природе: впервые за пять лет активно заполняется талыми водами питающее город и сильно обмелевшее Кенгирское водохранилище.

ЧС природного характера объявлена и в Абайском районе ВКО. Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, в селе Саржал из-за разлива реки Шаган вода зашла во дворы и приусадебные участки 225 хозяев, 13 домов подтоплены. Эвакуация населения и домашнего скота не производилась, так как люди были предупреждены заблаго­временно и пока разместились у родственников.

В селе Караул местный акимат также ведет борьбу со стихией. В результате разлива реки Караул произошло подтопление 10 при­усадебных участков. Из-за разлива реки пострадал участок дороги местного назначения в 1,5 км от села Токтамыс, поврежден мост. Движение здесь временно приос­тановлено.



