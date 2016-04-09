Укрощение стихии Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

К встрече большой воды в Крас­ном Яре, где проживают 13 тыс. человек, начали готовиться заранее. На берегу речки Чаглинки, окраине поселка, сооружается накопитель для сыпучих материалов. В течение трех дней сюда доставляется свыше 2,5 тыс. кубов щебня. Еще ранее начала укрепляться защитная дамба прибрежной улицы Кирова, откуда ожидалось другое наводнение. Оно происходит весной ежегодно после того, как Кокшетауское водохранилище приступает к сбросу излишков воды.

А за 3 недели до массового таяния снега в Красном Яре прошли региональные командно-штабные учения подразделений ЧС. Пока еще над замершей и спокойной речкой зависал дежурный вертолет, саперы закладывали взрывчатку под условные ледяные заторы, вездеходы по воде эвакуировали жителей, чьи дома могли оказаться в зоне подтопления. Их пересаживали в автобусы и доставляли в безопасные пункты назначения, на возвышенные места сгонялся домашний скот...



Среди местных по традиции пошел разговор, дескать, учения успешно пройдут, его командиры отрапортуют, а начнется паводок – они останутся один на один с проб­лемой. Однако пессимистические прогнозы населения не оправдались, вода успела зайти в десяток домов и только во двор, дальше ее не пустили. Корреспондент «Казахстанской правды» все эти тревожные дни провел в служебной «Ниве» сельского акима Базарбая Абуова, стараясь запечатлеть хронику основных событий...

В тот день, 21 марта, Красный Яр отмечал Наурыз. Полная площадь народа, концерты, гуляния, угощения. И погода была праздничной – солнечная, теплая.

– Скорее всего, сегодня таять и начнет, только что вернулся с основного притока, снег оседает не по часам, по минутам, – делился своими наблюдениями Б. Абуов.

17.00. Десятки, сотни пока еще ручейков стали пробивать себе путь на асфальте.



20.00. Ручейки образовали мутный сплошной поток, прочищенные заранее водостоки с ним пока справлялись.

24.00. Объявлен первый уровень опасности, началось подтопление дворов по ул. Симферопольской. Б. Абуов принял решение возглавить штаб по ликвидации стихийного бедствия. В преддверии весеннего праздника Наурыз в поселке был объявлен субботник по очистке водостоков от снега, льда и мусора. Эта эффективная, грамотная, а главное, малозатратная работа, проведенная заранее, и подарила спасателям дополнительные 10–12 часов, когда вода пришла в поселок.

3.00. Глубокая ночь, вода вплотную подошла к жилым строениям. Хозяева их почему-то не выходят: ночь есть ночь. И мы позволяем себе отдохнуть, хотя бы 3–4 часа.

На следующий день, 22 марта, природа дала спасателям передышку. Поток воды при минус 5 градусах резко сбавил обороты...



24 марта, 6 утра. Мутный поток вновь обрушился на ул. Симферопольскую. К его встрече уже были готовы городские и местные аварийные службы. Аким Кокшетау Е. Маржикпаев отдает распоряжение всем причастным к ликвидации стихии предприятиям оказывать немедленную помощь терпящему бедствие поселку. На месте все действия координировал Б. Абуов. Седьмой год он акимствует в Красном Яре, отлично зная все его «узкие» и слабые места. Однако такого паводка, как нынче, ни он, ни старожилы не припомнят.

Рядом с акимом постоянно находится молодой специалист его аппарата Азамат Сабыров. Пока жены, детей нет, надо отдаваться работе, смеется он, сопровождая лично каждую машину, каждый трактор со щебнем. Энергичного чиновника, которому от роду 21 год, в эти дни можно было видеть днем и ночью в кабинах спасательной техники. Азамат, как тот почтальон, доставлял груз точно по адресам, терпящим бедствие. Впрочем, ему пример было с кого брать. Аким Базарбай Абуов круглые сутки не покидал рабочего места. Чай в термосе был в «Ниве». Приезжали домой лишь для того, чтобы сменить мокрую обувь на сухую.



24 марта, 8 утра. В поселок при­ехал руководитель «Горводоканала» Зейнур Альбеков в сопровождении 6 единиц техники. Бара, экскаватор здорово выручили красноярцев. С их помощью воду удалось пустить по дополнительным руслам. Стала прибывать техника ТОО «Жардем» (директор Олег Топорков), «Кокшетау ДЭУ» (директор Сансызбай Сеитов), РК-2 (директор Сергей Жуков), ТОО «Меридиан-2007» (директор Владимир Шиманский). Шиманский только что был избран депутатом гормаслихата. Люди и власть его давно знали как щедрого и ответственного мецената, спонсора, социального партнера. Только на благоустройство Красного Яра предприниматель ежегодно выделяет до 7 млн тенге. Нынче он опять отличился на очистке улиц от снега, его техника участвовала в укреплении дамбы, отсыпке затопленных участков.



24 марта, 10 вечера. Вода, зашедшая во дворы, стала отступать. Основное русло успело «переварить» степные потоки воды. От него пошли ответвления, подтап­ливая отдельные дома и огороды.



Стоит отметить, что в нынешнем году Красноярский акимат заключил меморандум с владельцами частных ассенизаторских машин. Их участие в ликвидации стихии на безвозмездной основе было как нельзя кстати. Считай, круглые сутки 7 единиц техники откачивали воду с улиц, огородов, дворов. В добровольных помощниках у акима находились начальник поселкового отделения полиции Ордак Уалиев и начальник пожарного поста Талгат Койшибаев. Руководство всей операцией замыкал на себе замакима Кокшетау Шамрат Садвакасов.



1 апреля, утро. Проблем подкинуло Кокшетауское водохранилище. Не успев «очухаться» от первого наводнения, Красный Яр принимал на себя основной удар повторно. Суточный сброс воды составлял свыше 2,5 млн кубов. Протекающая вблизи поселка Чаглинка в одночасье превратилась в огромное озеро с затопленными островками.



Усиленная дамба сдерживала натиск воды. Кое-где она просочилась в огороды, но опасные участки тут же отсыпали щебнем. На метр нарастили дорожное полотно от Крас­ного Яра до п. Красного расстоянием в 4 км. Однако и эта насыпь в отдельных местах не выдержала мощного потока. Трассу пришлось перекрыть. Начала действовать объездная дорога через аул Абай. Через сутки и ее затопило. Ученики остались без школы, жители – без питьевой воды. На экстренном заседании городского штаба принимается решение о временном расселении школьников в Красном Яре. Питьевую воду доставляли по третьей объездной дороге.



– Столь организованной и эффективной помощи нам не оказывалось давно, – подводит итоги пока еще неоконченного, но усмиренного паводка Б. Абуов. – Четко, без промедления сработали все городские аварийные службы, коммунальщики, часть населения. И все же находились такие домовладельцы, которые и не думали взять в руки лопату, чтобы спасти свое имущество. Они звонили, били тревогу, обвиняли власть в бездействии, хотя бездействовали сами.

