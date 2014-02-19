Укротить большую воду

Общество

Инспекция пришла к выводу, что общая ситуация вдоль русла реки не вызывает особого беспокойства, за исключением ряда объектов, где возможны разливы и подтопления. В четырех районах определены 10 участков, на которых требуется проведение берегоукрепительных работ. В частности, местами просела 12-километровая защитная дамба, сооруженная в 2008 году в районе аула Кожатагай. Принято решение поднять ее на 1 метр. На эти цели предусмотрено 35 млн. тенге. В общей сложности из областной казны на проведение берегоукрепительных работ на 10 объектах выделено 300 млн. тенге. По 50 млн. тенге также заложено в бюджетах 4 районов, по территории которых протекает Сырдарья. 

«Укрепительные работы на опасных участках уже разворачиваются. Службы ЧС оповещают местных жителей о необходимости проявлять осторожность. Что же касается сообщений о гибели домашнего скота, то это следствие безответственности хозяев, которые не вняли предупреждениям службы ЧС и местных акиматов и не забрали скотину с вольных пастбищ. Ни о какой выплате компенсации по этому поводу и речи быть не может. Лед уже практически освободил русло реки, и мы прогнозируем, что в ближайшие дни начнется спад воды», – прокомментировал ситуацию после облета заместитель акима ЮКО Сакен Каныбеков. 

Любовь ДОБРОТА, 

Южно-Казахстанская область

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