​Укротительницы огня

Он состоял из четырех туров, в которых участвовали 15 сотрудниц отделов департамента и районных пожарных частей. В номинациях «Визитная карточка», «Мои таланты», «Дефиле», «Сообразительность» участницы демонстрировали знания национальных обычаев, традиций и культуры народов, творческие способности, личные качества. Как рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, все конкурсантки были прекрасны, харизматичны и артистичны. Свои наряды, к слову, они конструировали сами из подручных материалов – салфеток и полиэтиленовых пакетов.

Члены жюри долго ломали голову, кому присудить Гран-при и как распределить почетные места на пьедестале. В итоге титул «Мисс гражданской защиты-2016» получила младший инспектор пожарной части-3, младший сержант гражданской защиты Асель Оразхан. Первое место заняла Гульдана Нурымбетова, второе – Захида Смаилова, а третье – Диана Кусаинова. Нуржамал Мамышевой по всеобщему голосованию зрителей присвоена номинация «Мисс зрительских симпатий». «У нас трудятся самые смелые, сильные и прекрасные женщины, – подчеркнула Сандугаш Баймухамбетова. – А конкурс – лишь доказательство того, что они, несмотря на службу и активную общественную деятельность, всегда остаются символом красоты».