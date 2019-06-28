Ульба становится чище

На протяжении многих лет служба «Казгидромет» включала Ульбу – крупный приток Иртыша – в число рек с высокой степенью загрязнения. В пробах, взятых ниже Тишинского рудника, периодически фиксировали превышение предельно допустимых концентраций цветных металлов в десятки, а то и сотни раз. По словам главного специалис­та по экологии Риддерского горно-обогатительного комплекса Татьяны Колбиной, виновником такого загрязнения является исторический отвал, образованный больше полувека назад вскрышными породами рудника. Их ссыпали практически в пойме Ульбы, на неподготовленном участке, без какого-либо проекта. Объем отвала – больше 81 млн тонн, высота – 70 м. Во время осадков и паводков происходит выщелачивание, или вымывание соединений, содержащих тяжелые металлы. Загрязненные стоки просачиваются в грунтовые воды, попадают в реку. Анализы проб на постах в районе Тишинского рудника показывали pH 4–4,5 единицы, или кислую среду.

Несмотря на то что отвал государственный и ответственность за ущерб от загрязнения реки несет государство, «Казцинк» по собственной инициативе проводил мероприятия для минимизации его влияния на окружающую среду. По технологии, предложенной в 90-х годах новосибирскими учеными, в сток дренажных вод отвала был направлен слив цеха дробления и обогащения (ЦДО), имеющий pH 10–11, то есть щелочную среду. Вода смешивалась, происходила нейтрализация, 35–40% цветных металлов выпадали в осадок. Далее через систему траншей сброс поступал в реку. Таким образом, по словам эколога, слив ЦДО использовался для частичного обезвреживания дренажной воды.

– В 2003 году мы построи­ли систему водоотводных лотков для сбора поверх­ностных вод и сокращения дренажных стоков, – рассказала специалист. – А в 2013 году запустили насосы, чтобы перехватывать эту воду и подавать на очистные сооружения.

В нынешнем году «Казцинк» взялся за решение задачи полного перехвата дренажного стока. В течение четырех месяцев была реконструирована насосная станция, на ней установили новые мощные насосы. Кроме того, от отвала до очистных сооружений был смонтирован трубопровод длиной 2,6 км. Весь кислый сток, а также слив ЦДО, собираемые в коллективном ручье, стали перехватывать и перекачивать по трубе на очистные сооружения. Там эту воду обрабатывают реагентами, осаждают примеси. И в итоге в Ульбу поступают очищенные сбросы, соответствующие установленным нормативам.

– Сегодня каждый может увидеть своими глазами, что там, где раньше в реку шел загрязненный сток, теперь сухо, – дал комментарий главный эколог компании Казтай Такеев. – Локализовав участок отвала, мы получили большой экологический эффект. Если раньше ущерб от загрязнения реки измерялся сотнями миллионов тенге, то в сводках за май у «Казгидромета» не зафиксировано ни одного случая экстремально высокого загрязнения. Это большая экологическая победа.

Если в 2016 году в отчетах службы «Казгидромет» значилось 39 случаев экст­ремально высокого и высокого загрязнения горной реки, в 2017 и в 2018 годах – по 16 случаев, то в текущем году, по оценкам экспертов, уже в августе качество воды в Ульбе перейдет в категорию умеренно чистой.