​«Улетели» вещдоки

Свежий выпуск
485
Сергей Горбунов, Павлодар

Предыстория такова. В январе нынешнего года в ходе рейда по автодорогам области полицейские остановили на трассе, ведущей к райцентру Щербакты, Mercedes-Benz. Осматривая автомобиль, стражи порядка обнаружили в нем 29 тушек недавно убитых серых куропаток и ружье. Водитель не стал отпираться и объяснил, что не удержался, увидев у обочины дороги стайку птиц. Решил пострелять.

За незаконную охоту бра­конье­ру грозил штраф до 2 тыс. МРП по статье 337, часть 3 УК РК. Поэтому его доставили в ОВД Павлодарского района, а дальше начались чудеса с куропатками: 26 особей чудесным образом испарились.

Как рассказал журналистам природоохранный прокурор области Даурен Кенбаев, сотрудник лицензионно-разрешительной системы ОВД Павлодарского района зафиксировал изъятие только трех тушек куропаток, хотя на кадрах видео можно увидеть, что их явно больше. Так что теперь доказать, сколько на самом деле было птиц, весьма проблематично. Кстати, сам мужчина вначале признался в отстреле 29 пернатых, но затем вдруг изменил показания.

По словам прокурора, после разбирательств за недобросовестное исполнение своих обязанностей при проведении дознания и несвоевременное принятие мер по сбору улик старшему лейтенанту Рымбеку Мелесову объявлен выговор, а заместителю начальника ОВД Павлодарского района Арману Уалиеву указано на слабую организацию курируемого подразделения. Приказ рекомендовано объявить по всем подразделениям ОВД района.

Самого же 25-летнего браконьера привлекли к админист­ративной ответственности по двум статьям – за нарушение требований пользования животным миром и порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки оружия и патронов к нему. Он вместо 4,5 млн заплатил всего 70 тыс. тенге: по 5 МРП за каждую из трех убитых куропаток и по 10 МРП по двум статьям Административного кодекса.

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
Не был бизнесменом – время начинать!
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Мимо полуфинала
Общими усилиями
О генерале Жукене Марденове
Пора на работу
В контексте новых задач
Коклюш гонится за корью
Коль работать, так на совесть
Первые жители G4 city
Найти свою дорогу
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Найти свою дорогу
Пора на работу
Общими усилиями
В защиту ребенка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]