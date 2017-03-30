​«Улетели» вещдоки

Предыстория такова. В январе нынешнего года в ходе рейда по автодорогам области полицейские остановили на трассе, ведущей к райцентру Щербакты, Mercedes-Benz. Осматривая автомобиль, стражи порядка обнаружили в нем 29 тушек недавно убитых серых куропаток и ружье. Водитель не стал отпираться и объяснил, что не удержался, увидев у обочины дороги стайку птиц. Решил пострелять.

За незаконную охоту бра­конье­ру грозил штраф до 2 тыс. МРП по статье 337, часть 3 УК РК. Поэтому его доставили в ОВД Павлодарского района, а дальше начались чудеса с куропатками: 26 особей чудесным образом испарились.

Как рассказал журналистам природоохранный прокурор области Даурен Кенбаев, сотрудник лицензионно-разрешительной системы ОВД Павлодарского района зафиксировал изъятие только трех тушек куропаток, хотя на кадрах видео можно увидеть, что их явно больше. Так что теперь доказать, сколько на самом деле было птиц, весьма проблематично. Кстати, сам мужчина вначале признался в отстреле 29 пернатых, но затем вдруг изменил показания.

По словам прокурора, после разбирательств за недобросовестное исполнение своих обязанностей при проведении дознания и несвоевременное принятие мер по сбору улик старшему лейтенанту Рымбеку Мелесову объявлен выговор, а заместителю начальника ОВД Павлодарского района Арману Уалиеву указано на слабую организацию курируемого подразделения. Приказ рекомендовано объявить по всем подразделениям ОВД района.

Самого же 25-летнего браконьера привлекли к админист­ративной ответственности по двум статьям – за нарушение требований пользования животным миром и порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки оружия и патронов к нему. Он вместо 4,5 млн заплатил всего 70 тыс. тенге: по 5 МРП за каждую из трех убитых куропаток и по 10 МРП по двум статьям Административного кодекса.