Уличные парковки ЖД вокзала "Нурлы Жол" могут стать платными

Уличные парковки на территории ЖД вокзала "Нурлы Жол" в Астане могут стать платными. Данный вопрос находится на рассмотрении руководства вокзала. Об этом сообщил заместитель председателя правления ТОО "Астана LRT" Бейбут Есжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"На территории ЖД вокзала имеется платный паркинг, прилегающая территория сейчас бесплатная. Для того чтобы были свободные места, необходимо вводить платность. Сейчас этот вопрос "Нурлы Жол" прорабатывает. Территория находится у них, поэтому они этот вопрос решают", – сказал Есжанов.
Он также отметил, что на сегодняшний день все уличные парковки бесплатные, а вот паркинг, который находится под зданием, платный. Однако, когда именно уличные парковки станут платными и какая будет тарифная сетка, представителю "Астана LRT" неизвестно.