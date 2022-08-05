Уличные туалеты по цене пяти квартир появились в парке Шымкента

В шымкентском дендропарке появились туалеты стоимостью как пять однокомнатных квартир. Это новейшие кабинки, которые должны быть с подогревом, горячей водой, специальным местом для людей с инвалидностью и еще большим набором современных благ. Но жители считают, потраченные деньги просто смыли в унитаз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

«Тепла сейчас нет, горячей воды тоже. Двери в кабинку для людей с инвалидностью вообще закрыты – как туда попасть? Многие до сих пор пользуются старыми туалетами. Почему-то там гораздо чище, чем в этих. Это не стоит 9 миллионов», – говорит горожанка Гульжан Мейрбекова.

В итоге в дендропарке теперь пять новых туалетов. Вот только в отличие от квартиры жить в уличной уборной невозможно. Там не только нет горячей воды, сетуют люди, но и очень неприятный запах. А еще в любой момент можно получить удар током. Провода оголены и местами уже обуглились.

Выяснилось, эти туалеты для дендропарка закупила социально-предпринимательская корпорация. Потраченные 45 миллионов тенге взяли у корпоративного фонда, который пополняется спонсорскими вкладами. Впрочем, создали его специально для помощи социально уязвимым категориям граждан и для поддержки и финансирования бизнеса. Тот ли это случай, теперь разбираются специалисты.

«На уличные туалеты они выделяют 45 миллионов тенге. Потом этот же фонд через четыре дня закупает пять уличных туалетов стоимостью девять миллионов каждый – считайте, это по цене однокомнатной квартиры. Это неэффективно используемая трата средств. Мы понимаем, что это спонсорская помощь и средства СПК, но это не означает, что нужно тратить неэффективно», – комментирует главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Жани Камбар.