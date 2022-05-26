Уличный "акробат" спровоцировал ДТП в Нур-Султане (видео)

В Нур-Султане, на оживленном перекрестке, автомобиль сбил пьяного хулигана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.

Вечером на пересечении улиц Сатпаева и Куйши Дина, прямо на проезжей части, парень демонстрировал акробатические трюки. Пьяного хулигана, выполняющего сальто, сняли на камеры телефонов прохожие и водители.

«Своими действиями хулиган препятствовал движению транспорта и создавал аварийную ситуацию на проезжей части. При разгоне для следующего кувырка парня сбила автомашина Toyota Camry. Водитель Toyota Camry ехал по улице Куйши Дина со стороны проспекта Тауелсиздик на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части», – рассказали в полиции.

В результате дорожного происшествия парня с ушибами доставили в городскую больницу.

По факту мелкого хулиганства в отношении 22-летнего жителя города было возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КоАП РК.

Решением суда нарушителя арестовали на 7 суток.