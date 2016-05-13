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​Улица имени Героя
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В торжественном мероприятии приняли участие аким Павлодарской области Булат Бакауов, представители маслихата, государственных органов, СМИ, общественности области, родные и близкие К. Сураганова.

Говоря о торжестве, глава региона сказал, что открытие улицы Героя Советского Союза – это знак нашей благодарности, дань уважения и памяти по отношению к нашим отцам, дедам и прадедам, которые с чес­тью прошли через все тяготы вой­ны и подарили нам мир.

Кудайберген Сураганов родился 25 мая 1921 года в селе Сулуагаш Качирского района Павлодарской области. Боевой путь вои­на начался в октябре 1940 года. В 1941 году он окончил курсы младших лейтенантов. С 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны.

К апрелю 1945 года старший лейтенант Кудайберген Сураганов командовал взводом управления батареи 142-й пушечной артиллерийской бригады 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время Берлинской операции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» старший лейтенант Кудайберген Сураганов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Также Кудайберген Сураганов был награжден орденом Отечест­венной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

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