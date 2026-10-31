Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы

Память
Павел Ильин

​В Алатауском районе мегаполиса состоялась церемония открытия улицы, названной в честь выдающегося литературоведа, основоположника научного абаеведения, поэта и текстолога Каюма Мухамедханова. Новая двухполосная автомагистраль с пешеходной аллеей расположена в микрорайо­не Нуркент, на пересечении с улицей Бауыржана Момышулы.

фото из архива Д. Мухамедхан

​В торжественной церемонии приняли участие представители акимата города, деятели культуры и науки, студенты, а также дети и внуки исследователя. ​Дочь ученого, профессор Дина Мухамедхан в своем выступлении подчеркнула, что лучшая дань памяти ее отцу – строгое следование тем нравственным принципам, которых он придерживался до конца дней: жить честно, быть скромным и всегда оставаться человеком.

​Каюм Мухамедханов сформировал новое научное направление по изучению литературной школы Абая. Он скрупулезно собрал архивные данные, поз­волившие восстановить тексты художественных произведений и биографии более тридцати учеников и последователей великого поэта. В независимом Казахстане выдающиеся заслуги ученого перед отечественной культурой были отмечены Государственной премией.

Программа мероприятий продолжилась литературным вечером «Қайым Мұхамедханов – ұлт руханиятының шамшырағы» – «Каюм Мухамедханов – светоч национальной духовности» в центре Alatau Creative Hub. Вниманию участников были представлены книжно-иллюстративная выставка, показ архивных видео­материалов, декламационные номера в исполнении артистов театра «Алатау» и студентов Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова.

По словам ​заместителя председателя правления Союза писателей Казахстана Галыма Калибекулы, стремление молодежи всесторонне осмыслить научный и творческий подвиг Каюма Мухамедханова – знак глубокого уважения к духовному наследию казахского народа.

– Такие личности, внесшие неоценимый вклад в изучение наследия великого Абая, рождаются раз в столетие. Каюм-аға – человек особого склада, непоколебимый в своих убеж­дениях. Пока жив его народ, его имя будут чтить, а его наследие – жить в последующих поколениях, – подчеркнул
Галым Калибекулы.

Символично, что новая улица пролегает через динамично растущий район, значительную часть жителей которого составляют молодые люди. Для подрастающего поколения жизненный путь Каюма Мухамедханова всегда будет служить наглядным примером принципиальности и верности долгу.

#Алматы #улица #Каюм Мухамедханов

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