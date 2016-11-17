​Улица Николы Теслы

– Для меня большая честь присутствовать на историческом событии для жителей Астаны и граждан Сербии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего первого официального визита в Сербию лично открыл памятник поэту-акыну Жамбылу Жабаеву. Сегодня подошел момент для того, чтобы я с большой гордостью открыл в Астане улицу, названную в честь одного из самых уважаемых и известных сербов. Я хочу от имени правительства и от всего сербского народа выразить признательность руководству Казахстана и особенно Президенту Нурсултану Назарбаеву, – отметил А. Вучич.

А. Исекешев в свою очередь почеркнул, что открытие улицы имени Николы Теслы – это один из символов дружбы наших народов.

Присвоение одной из столичных улиц имени Теслы стало не единственным мероприятием, направленным на укрепление казахстанско-сербских отношений. Аким Астаны и мэр Белграда Синиша Мали подписали протокол о намерениях, который нацелен на развитие международных и межрегиональных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и культурного сотрудничества.