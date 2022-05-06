Улицам – достойные названия

Тема переименований улиц, смены аншлагов остается актуальной для актюбинцев.

Острота темы особо проявляется в областном центре, но в обсуждении актуального вопроса приняли участие и замес­тители акимов, руководители отделов культуры и развития языков городов и районов Актюбинской области в режиме видеоконференции. Открывая семинар-совещание под названием «Ономастика: сегодня и завтра», заместитель акима области Булбул Елеусинова подчеркнула: в областную ономастическую комиссию продолжают поступать предложения о переименованиях.

Следом руководитель управления по развитию языков Медет Ыскаков обратил внимание на то, что недовольство жителей вызывает тот факт, что не все аншлаги в Актобе и районах соответствуют установленному стандарту. Путаницу вносит несвоевременная замена старых табличек новыми, порой можно встретить на одной и той же улице обе версии названий. Мониторинг, к примеру, выявил аншлаги с названиями улиц Абая, Мира, Краснощекова, Скулкина, Восьмое марта, хотя они изменились еще в 2018 году. Оказалось, такое стало возможным из-за того, что акиматы проводят тендер на установку новых аншлагов, а финансирование демонтажа устаревших выпадает из поля зрения.

Порядок присвоения наименований объектам осуществляется в соответствии с постановлением Правительства № 281. Учреждениям, находящимся в государственной собственнос­ти, рекомендован список из 555 исторических личностей, одобренный республиканской ономастической комиссией, в нем 59 упоминаний тех, кто имеет отношение к области. Этот момент вызвал дискуссию в ходе совещания. По мнению его участников, достойных людей среди актюбинцев намного больше. Видимо, сегодня сказывается недоработка чиновников прежних лет, когда можно было заявить свои предложения. С другой стороны, к примеру, всплыла ситуация, когда в последний момент не было утверж­дено предложение по участнику движения «Алаш» Телю Жаманмурынову только из-за неблагозвучности фамилии.

– Мы не должны ждать указания свыше, нам нужно работать, активнее показывать свою позицию. Зачем давать объектам имена тех людей, которые не имеют отношения к нашей земле. Да и некоторые фамилии из списка вызывают споры. У нас есть достойная им замена. К примеру, уроженец Байганинского района поэт Утежан Нургалиев, – делились члены совета.

Сфера требует новых подходов, есть необходимость внести изменения в соответствующее законодательство, уверены председатель общественного объединения «Парасат-Ғылым» Кошкинбай Ахметов, депутат областного маслихата Кудайберген Бекенов, декан регио­нального пединститута Сабыржан Мухтаров, директор научно-исследовательского центра «История, этно­графия и археология» Даулет Абенов.

– По «дорожной карте» о поэтапном переименовании идеологически устаревших улиц на 2022 год в областном центре приходится не менее 20 улиц. Предварительно в январе-феврале отделом архитектуры и градостроительства проведена ревизия безымянных, идеологически устаревших, малозначимых компонентов города. Таковых выявлено 86, – отметил заместитель акима Актобе Айбек Купенов.

Вместе с тем было замечено, что многие улицы имеют длину всего около километра, либо не благоустроены, чтобы присваивать им достойные имена.

Следующей темой повестки дня стало содержание визуальной информации. Изменить сложившуюся ситуацию может требование к предпринимателям согласовывать свои рекламные тексты на баннерах, билбордах и LED-экранах, на своих объектах сначала в областном управлении по развитию языков или городском, районном отделах культуры и развития языков и только затем обращаться в отделы градостроительства и архитектуры. Разъяснительная работа совместно с областным департаментом по защите прав потребителей дала бы больший эффект.

Практика показывает, что вывески бизнес-объектов полны недостатков, к примеру, имеет место быть неграмотное и неуместное использование латинских букв. Известно, все индивидуальные предприниматели проходят регистрацию в департаменте юстиции, областном филиале «Государственной корпорации» или областном управлении доходов. Сотрудники данных учреждений не должны регистрировать наименования со стилистическими, орфографическими ошибками. Это будет еще одним барьером для распространения невежест­ва.

В столкновении интересов радетелей за судьбу казахского языка с предпринимателями зачастую выигрывают последние, так как прокуратура, на взгляд общественников, принимает их сторону, ссылаясь на мораторий.

Предпринимателям нужно прочувствовать ответственность за те вывески и названия своего бизнеса, которые они заявляют окружающему миру.