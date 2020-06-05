Улицу Байтурсынова частично перекрыли в Нур-Султане до 20 июня

В столице до 20 июня частично перекрыта улица Байтурсынова, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
"Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут. В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся дорожно-строительные работы по улице Байтурсынова на участке от улицы Кошкарбаева до проспекта Тауелсиздик", - сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В этой связи с 5 по 20 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке.
"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении.